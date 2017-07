La gimnasta que no supo regresar al “mundo real”

Reportajes / Artículos

Medalla de plata de gimnasia rítmica en Barcelona 1992, Carolina Pascual también forma parte de ese grupo de deportistas que consideran que el éxito alcanzado en aquella cita olímpica no tuvo el reconocimiento que merecía y sufrieron graves problemas por ello.

Subcampeona olímpica con 16 años, la benjamina de los Juegos decidió acabar con su carrera deportiva un año después. “Me retiro después del Mundial de Alicante porque quiero volver a estudiar. Llevaba cuatro o cinco años sin hacerlo”.

Sin embargo, después de dedicar 14 horas diarias a entrenar, la reinserción escolar no es fácil. “Tenía que incorporarme al mundo real y no sabía. Me encontraba sola”, reclama la alicantina, que dice que atravesó “una situación económica malísima” junto a su familia.

“Lo das todo por tu país y luego nada. Nadie te busca. No se te ofrece nada. Me he tenido que buscar las habichuelas yo sola”, afirma Carolina Pascual con un tono muy reivindicativo.

La exgimnasta es la deportista a la que más tiempo le queda por delante para acceder al dinero de la denominada ‘Libreta de Campeones’, pues acaba de cumplir 41 años. Además, no está muy contenta con que se reciba el dinero una vez cumplidos los 50: “La vida la haces ahora, el dinero te hace falta antes, no cuando llegas a esa edad”.

Tras años de lucha por encontrar una estabilidad económica, ahora vive en Madrid, colabora en campañas del Comité Olímpico Español y trabaja en las instalaciones que la cadena de gimnasios GoFit tiene en Montecarmelo (Madrid).

Otro de los medallistas olímpicos cuya historia personal se ha visto salpicada por el drama es Antonio Peñalver, decatleta murciano que obtuvo la plata en los Juegos de Barcelona. En diciembre de 2016, saltó la noticia de que su entrenador de entonces, Miguel Ángel Millán, había sido denunciado por haber abusado sexualmente de un chico de 19 años. Fueron numerosos los testimonios en contra del preparador de atletismo, que se encuentra en prisión preventiva, y entre ellos también estuvo el del propio Peñalver.

A finales del año pasado, el murciano explicaba en una entrevista en el diario El País que, cuando tenía 14 años, había días que se despertaba “con Millán encima”. Estas fueron sus últimas palabras en prensa. Desde entonces, se mantiene en silencio a la espera del juicio, y no ha asistido a las ceremonias por el 25 aniversario de Barcelona 1992.

También alejado del foco, pero por decisión propia está David Billabona, oro con la selección de fútbol. Retirado y con una vida tranquila junto a su mujer e hijos en Hoz de Jaca, un pueblo de 72 habitantes situado en el pirineo aragonés, el exjugador declinó atender a interviú.