La homofobia oculta de los uniformes

El caso de Marta Reina, la primera agente de los Mossos d’Esquadra que cambió de sexo sin que hubiera la más mínima objeción de los mandos, debería ser un ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas”. Lo dice Isabel Tapia, presidenta de la Asociación de Policías Gays y Lesbianas (Gaylespol), creada en 2006 con el compromiso de visualizar la diversidad sexual dentro de los distintos cuerpos policiales del país. Pero el de Marta Reina, vocal de esta asociación, es un caso poco frecuente. “La mayoría de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan con un historial muy rancio que hace mella a la hora de que afloren ya no solo las denuncias por homofobia, sino la propia visualización de la orientación sexual”, explica Tapia. Según la presidenta de Gaylespol, “el 85 por ciento de los episodios de homofobia entre uniformes no se denuncian”.

En los once años de existencia de esta asociación, Tapia ha contabilizado “siete casos en los que hemos tenido que mediar por ataques contra la orientación sexual de los compañeros”. De ellos, “la mayoría se ha dado en cuerpos de policía locales y autonómicos, pero es por una cuestión númerica; hay mucho personal en plantilla”, señala Tapia.

También han intercedido en ataques homófobos sufridos por policías nacionales y guardias civiles. En este último caso, añade la presidenta de Gaylespol, “el carácter militar del cuerpo influye negativamente para que afloren las denuncias”.

Cuando la comandante retirada –y diputada socialista– Zaida Cantera salió de la Academia General Militar, le tocó como primer destino una unidad acorazada de Madrid, en la que prestaban servicio varias lesbianas. Y comprobó que hay varios tipos de homofobia entre los uniformes. “Depende del rol –explica–. Allí la mujer lesbiana que adoptaba un papel muy masculinizado estaba mucho mejor vista que el hombre gay con actitud femenina”. Es una demostración de cómo la homofobia en las Fuerzas Armadas “es hija directa del machismo que impregna a la organización”, opina Cantera. “Pasa lo mismo –añade– con el personal transgénero: depende del sexo al que haya ido será mejor o peor aceptado”.

Para Zaida Cantera hay dos generaciones claramente diferenciadas que visten uniforme: “La homofobia es mucho menor entre quienes han nacido en democracia y se han educado en colegios públicos”, sostiene, aunque aún hoy, en el Ejército, el setenta por ciento de las denuncias por motivos sexuales acaban archivadas, “sobre todo si son contra mandos”.

Cuando la homosexualidad aún estaba severamente castigada en las filas castrenses, interviú contó las tribulaciones de Antonio Mejías, un gay que acababa de quedar en libertad provisional tras ser condenado a dos años de prisión en un consejo de guerra. Había infringido el artículo 352 del Código de Justicia Militar, que castigaba “al militar que cometa actos deshonestos con individuos del mismo sexo” (ver nº 413, del 11 de abril de 1984).

En julio de 2006, esta revista dio cuenta de la primera boda entre dos soldados gais: Alberto Linero y Alberto Sánchez, ambos de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla). Linero aportaba un dato significativo sobre el miedo a la homofobia: "Muchos hijos de militares que también están en el Ejército y son homosexuales se echan novia para que sus familias no se enteren".