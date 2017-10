Reportajes / Artículos

El padre Xavier Aymerich, barcelonés de 51 años, se congratula de que la Conferencia Episcopal Española ya no considere que la unidad de España sea un bien moral. “Ahora, afortunadamente, dice que la verdadera solución del conflicto entre Cataluña y España pasa por el recurso del diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común, lo mismo que piensan los obispos de Cataluña”, explica Aymerich. Recibe a interviú en su despacho de la rectoría de la basílica de Santa María, en Vilafranca del Penedés (Barcelona, 40.000 habitantes), una joya del gótico que tuvo que ser completamente remodelada en su interior debido a un incendio anarquista en 1934. Mosén Xavier se niega a desvelar si es o no es independentista. “Mi opción política pertenece a mi intimidad. Pero si me pregunta si apoyé el referéndum, le digo que sí”.

Como él, 378 sacerdotes y religiosos y 32 diáconos catalanes suscribieron un comunicado, el pasado 24 de septiembre, apoyando la celebración de la consulta –ilegal– sobre la independencia de Cataluña, “ante la imposibilidad de pactar las condiciones para llevarlo a cabo de forma acordada”, consta en el comunicado. Los religiosos catalanes insistían en que ”conviene que sean escuchadas las legítimas aspiraciones del pueblo catalán”.

Para Xavier Aymerich, las razones para que la Iglesia catalana brinde su apoyo a una consulta sobre la permanencia de Cataluña en el Estado español hay que buscarlas en la naturaleza del clero catalán. “La Iglesia de Cataluña tiene un estilo propio, que viene de la época de la represión de la dictadura. Ha estado siempre muy encarnada en la realidad del pueblo, a nivel social, linguístico, de reivindicaciones...”, dice mosén Xavier. Añade que “la Iglesia catalana es más avanzada que la española respecto a su carácter democrático; siempre hemos mirado a Europa, pendientes de nuevos movimientos”.

Los curas catalanes daban el paso de apoyar la consulta después de que sus obispos, a través de la Conferencia Episcopal Tarraconense, hicieran público un mensaje pidiendo sensatez y ofreciéndose como mediadores en la crisis entre Cataluña y España, el pasado 20 de septiembre. “La Iglesia quiere ser fermento de justicia, fraternidad y comunión, y se ofrece para ayudar en este servicio en bien de nuestro pueblo”.

Mosén Xavier desvela que de los cuatro sacerdotes que viven en la rectoría de Vilafranca, tres firmaron a favor del referéndum y uno no quiso hacerlo. “Pero eso no significa una fractura de la Iglesia catalana. Creo que muchos compañeros no firmaron porque no se atrevieron a dar el paso o son más prudentes que los que sí firmamos”, se ríe el párroco. | Sigue leyendo.