La policía sigue buscando vivo a Anglés

Anglés se fue a Estados Unidos. Al Estado de New Jersey. Lo reconocí después de que me lo presentaran, por supuesto, con otro nombre. La ciudad es Newark, donde hay una colonia de portugueses y españoles”. Un hombre que firmaba como Erik escribió este mensaje y otro similar en agosto del pasado año tras leer un reportaje sobre los crímenes de Alcàsser publicado en esta revista. La pasada primavera, la policía española, que sigue tras la pista del asesino fugado de las niñas de Alcàsser, 25 años después, recabó los datos de esos mensajes e identificó al remitente que, obviamente, no se llamaba Erik. Los datos que ofrecía sobre el paradero de Antonio Anglés coincidían con los que había aportado a la Guardia Civil ya en 1994, quince meses después de los asesinatos, un emigrante cubano. En aquella ocasión, el hombre había regresado a España el 8 de julio de 1994 y había visto un cartel con la imagen de Anglés en el aeropuerto de Cantabria. Luego, acudió al cuartel de la Guardia Civil en Cayón para contar cómo había conocido a Anglés, que en su versión, había llegado vivo a Estados Unidos, procedente de Inglaterra. Sus encuentros con él habían sido en Miami, entre febrero y mayo de 1994, según la declaración que prestó ante la Guardia Civil.La última pista sobre Antonio Anglés volvía a situarle en Estados Unidos, aunque esta vez en el estado de Nueva Jersey. Según este confidente, uno de los asesinos de las niñas de Alcàsser vivía en Newark, donde usaba otra identidad, oculto en una amplia colonia de emigrantes españoles y portugueses. En Newark, en efecto, hay un barrio llamado Ironbound con una alta concentración de españoles llegados en los años sesenta y setenta del siglo pasado.Los agentes del Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional investigaron esa pista la pasada primavera y acabaron descartándola. Es la última pesquisa sobre Anglés, que sigue siendo un fugitivo marcado con el código rojo (prioritario) y con una Orden Internacional de Detención vigente en Interpol. Muestra que los agentes siguen buscando vivo al fugitivo de aquel triple secuestro y asesinato.

Después de que el 27 de enero de 1993 la Guardia Civil encontrara un trozo de un volante de la Seguridad Social a nombre de Enrique Anglés junto a los cuerpos de las niñas en un paraje conocido como La Romana, Antonio Anglés huyó. Las investigaciones confirmaron que Sugar llegó vivo hasta Lisboa, donde el 18 de marzo de 1993 se coló como polizón en el barco City of Plymouth, que viajaba hacia Dublín (Irlanda). Tras hacer escala en Leixoes (Portugal) y Bilbao, Anglés fue descubierto por un marinero, Jo Hannegan, poco antes de las tres de la mañana. Intentó huir y acabó encerrado en un camarote. Al llegar a Dublín, al día siguiente, Anglés ya no estaba.La policía española dedujo que Anglés pudo saltar al mar y morir ahogado. Pero un flotador con el nombre del barco apareció junto al puerto de Dublín esa mañana. Y la cajera de un supermercado de Dublín aseguró a Scotland Yard que aquella mañana le había vendido a Antonio Anglés una lata de espárragos. Se pensó desde entonces que Anglés, que se fue de casa de su madre con dos millones de pesetas procedentes de atracos y ahorros, dijeron entonces, pudo sobornar a la tripulación del barco para que le dejaran saltar poco antes de llegar a puerto.Desde entonces, Guardia Civil y Policía creen que Anglés pudo llegar vivo. El testimonio del inmigrante cubano que le vio en Miami tiempo después era contundente. Habló con él en varias ocasiones cerca de un centro comercial en West Flager Street (Miami), donde solían ponerse a trapichear con cocaína algunos latinoamericanos: identificó su imagen, sus tatuajes en los brazos, su acento portugués...Anglés, según su testimonio, le contó que era español, le pidió trabajo y dinero y le confesó que prefería pasar hambre allí antes que volver a España, y que su familia no podía ayudarle. El inmigrante llegó a preguntarle si tenía "algo gordo pendiente" que le impedía regresar. El hombre que identificó luego como Anglés no respondió.Tras esa pista, guardias civiles y policías buscaron a Anglés en República Dominicana, donde un confidente le situó como dueño de un hotel; en Uruguay (detuvieron en 1997 a un delincuente que se parecía a él) y en México (detuvieron en 2000 a un turista en la isla de Cozumel)...Anglés se fugó, pero en España se quedó su amigo Miguel Ricart, que fue detenido por el triple crimen. Tras pasar casi 21 años en la cárcel, el 29 de noviembre de 2013 Ricart salió de la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y se dirigió en tren hacia Jaén, luego se bajó antes de llegar. Tomó dirección hacia Barcelona, pasó por Girona y cruzó a Francia. Intentó cambiarse el orden de los apellidos. La justicia española no ha vuelto a tener noticias suyas (ni renovación de DNI, ni multas de tráfico, ni detenciones por delito alguno).