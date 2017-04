La verdadera historia del bebé de la nevera

Reportajes / Artículos

Es una de las fotos que mejor simboliza la tragedia de los niños robados: un bebé muerto en un armario de un paritorio. Aquella niña nació el 26 de enero de 1982 en la clínica San Ramón. Ya había unos padres que esperaban el fruto de Sofía, una joven soltera que se había puesto en manos de sor María y del doctor Vela. En esa fecha, un grupo de empleadas del médico pusieron una denuncia en la policía pero la Brigada Político-Social se limitó a sugerir a interviú que no publicara el reportaje.

La niña no tuvo jamás nombre. El Registro Civil nunca supo de su nacimiento ni, por supuesto, de su fallecimiento. De no haber sido por la fotografía que tomó Germán Gallego para interviú los primeros días de febrero de 1982, los españoles no habríamos sabido de su existencia, la prueba más palmaria del tráfico de bebés que impune y vilmente recorrió el territorio español en la recién inaugurada democracia. Sofía fue su efímera madre, una veinteañera delgada que tras el parto regresó a su pueblo para buscar trabajo.

La hija de Sofía llevaba cuatro días en el frigorífico del paritorio de la clínica privada San Ramón, en Madrid, junto a las placentas que luego se vendían a la industria cosmética. Había nacido el 26 de enero de 1982. Prematuramente. Casi un mes antes de que el embarazo llegara a término, según certificó el pediatra que intentó en vano reanimarla. El facultativo que atendió el parto fue el doctor Eduardo Vela (Burgos, 1932), director médico y accionista de San Ramón desde su apertura, en 1961.

Ya había unos padres esperando el fruto de Sofía; un matrimonio que lo había arreglado todo con sor María Gómez Valbuena, jefa del Departamento de Asistencia Social de la Maternidad de Santa Cristina entre 1970 y 1984. Pero la criatura murió al nacer –se desconoce si influyó en algo su inmadurez– y el negocio se frustró.

Una llamada anónima de mujer a la redacción de interviú propició que la entonces reportera María Antonia Iglesias (fallecida en 2014) y el fotógrafo Germán Gallego se personasen en la clínica San Ramón, en el paseo de la Habana. Sofía descansaba en una habitación. “Yo no voy a tener problemas con los que se iban a quedar con él, porque yo no los conozco, eso era sor María quien lo llevaba”, le dijo, compungida, Sofía a la periodista. No sabía que su bebé era una niña.

La mujer que llamó a la revista era empleada de San Ramón. Ella y otras compañeras decidieron poner el asunto en manos de la prensa, hartas de esperar a que la policía hiciera acto de presencia y se llevara el cadáver de la hija de Sofía antes de que el doctor Vela lo hiciera desaparecer. Según explicaron aquellas mujeres a Iglesias y Gallego, el médico había enterrado en una finca de su propiedad varios cadáveres de recién nacidos. “En octubre pasado se llevó dos bebés y uno de ellos llevaba en el frigorífico más de un año”, desvelaron las empleadas.

La ruina de San Ramón

No se sabe si esas trabajadoras del doctor Vela estaban más preocupadas por el destino final del bebé, en una tumba sin nombre ni flores, que por su propio futuro. Habían presentado una denuncia anónima ante la policía porque Vela no había llamado a la funeraria ni había comunicado la muerte de la niña al Registro Civil. Sus puestos de trabajo peligraban. Hacía justo dos meses que la policía había desarticulado una trama de tráfico de bebés en Madrid. Seis personas llegaron a pasar a disposición judicial: una madre acusada de haber vendido a su hijo, la dueña de una guardería-internado para hijos de solteras y su pareja, y dos hermanas dueñas de un hostal. Las pesquisas policiales enseguida dieron con el lugar donde parían las mujeres solteras cuyos hijos pasaban inmediatamente al mercado de las adopciones ilegales: la clínica San Ramón.

El inspector de policía que se hizo cargo de la investigación fue José Ignacio Giralte, en su día miembro de la extinta Brigada Político-Social (BPS) y que en 1982 estaba destinado en la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, según ha podido saber interviú. Se personó en San Ramón y de lo que hablara con el ginecólogo no hay constancia. Eduardo Vela no era un médico cualquiera; había alcanzado el grado de comandante de la Cruz Roja y en 1974 recibió la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. Giralte falleció en 2009, y tres años después fue reclamado por la justicia argentina en su investigación de los crímenes del franquismo; acusaba al exmiembro de la BPS de torturar a militantes antifranquistas.

Tras la redada por el tráfico de bebés que salpicó a San Ramón, la clínica había perdido clientela, seis médicos abandonaron el centro para no verse implicados en el escándalo… La ruina se vislumbraba. Las empleadas querían que Vela se fuera: “Quieren mandarnos al paro y abrir con otro nombre que no recuerde el asunto. Hay una planta cerrada y algunos llevan dos meses sin cobrar. Estamos seguras de que la clínica puede volver a ser rentable”, contaron.

La hija de Sofía no iba a ser una muñeca congelada, no iba a ser la prueba de las falsas muertes de otros recién nacidos. No podía serlo: cuatro días después de morir, Vela la sacó de la nevera y procedió a practicarle la autopsia, lo que dejó incisiones en su cuerpo. “No sabemos para qué quiere hacer la autopsia, de sobra sabe él de qué ha muerto. Además, la autopsia no la puede hacer nadie más que un forense por orden del juez”, explicaron las confidentes a Gallego e Iglesias.

Es fácil imaginar el pavor que sintieron los periodistas ante la imagen de una criatura recién nacida, lacerada y envuelta en una sábana salpicada de sangre. “Se ve que ha intentado algo, porque tiene una incisión en el pecho, pero no ha podido y por eso habrá decidido esperar”, explicaron las guías de los periodistas.

La causa por el tráfico de bebés acabó archivada años después, pero no queda rastro de ninguna diligencia judicial practicada en relación a la clínica San Ramón.