Las malas compañías de la Fundación Vicente Ferrer

Reportajes / Artículos

El alemán Andreas Kalcker se plantó ante la concurrencia –escasa, pero entregada– y, tras los prolegómenos, entró en materia. En el IV Congreso Salud y Consciencia, organizado por la Fundación Vicente Ferrer, una de las ONG más reputadas, premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1998, el autodenominado investigador desgranó los detalles de las investigaciones que lleva a cabo en el Centro Suizo de Investigación científica, Innovación y Desarrollo (SZWFIE). Están encaminadas, dijo, a legalizar un producto que él ha bautizado como CDS. No es otro que un derivado del MMS (Miracle Mineral Solution, por sus siglas en inglés), una disolución al 28 por ciento de clorito de sodio (NaCl02) cuya venta está prohibida en España desde 2010. Según sus defensores –entre los más destacados está el polémico horticultor catalán proselitista de la mediciona alternativa Josep Pàmies– la sustancia cura el cáncer, acaba con la malaria o combate el sida. Kalcker, además, sostiene que sana el autismo, y así lo afirmó ante su auditorio. Su discurso alcanzó el colofón en el momento de pedir dinero. El que, insistió, necesita para legalizar y poner en el mercado “un inyectable de dióxido de cloro (CLO2)” con el que, llegó a contar, ha conseguido resultados impresionantes, amén de lograr revertir el autismo en 250 niños. “Tengo testimonios de gente que llevaba quince años en silla de ruedas y se levantó”, añadió.

Afirmaciones como esta sobre este u otros pretendidos remedios han levantado una oleada de rechazo en la profesión médica por lo que suponen de engaño para pacientes de graves enfermedades.

Terapias dudosas

La charla no habría pasado de ser una más de quien se autodefine como investigador perseguido por las compañías farmacéuticas, si no fuera porque fue pronunciada dentro del Congreso Salud y Consciencia que, desde 2014, promueve en Mallorca la Fundación Vicente Ferrer. La ONG lleva 45 años volcada en mejorar la vida de millones de personas en la India. Con la venta de entradas solidarias para el evento, recauda en cada edición una media de 3.000 euros para sus proyectos de nutrición, según cifras de la propia entidad. Los beneficios recaudados se destinan a programas desplegados en las ciudades indias de Kurnool y Anantapur para alimentar a niños de 0 a 4 años, madres gestantes y ancianos.

Organizado conjuntamente con la cadena familiar Ferrer Hoteles, asentada en Baleares, la cita se presenta como “punto de encuentro de ponentes que muestran a los participantes el poder de la autosanación mediante la escucha y conocimiento paciente de nuestra mente y cuerpo”. Su cuarta edición se celebró entre los pasados 19 y 21 de mayo en el Hotel Ferrer Concord en Can Picafort (Mallorca), con el objetivo de “facilitar a los asistentes pautas de observación del propio cuerpo para ser partícipes del proceso de autosanación de este sintiéndolo, escuchándolo y amándolo desde el corazón”. El Congreso Salud y Consciencia contó, además de Andreas Kalcker, con la participación de ponentes que disertaron sobre las bonanzas de la frutoterapia, la medicina biológica o las plantas medicinales, tres de los principales nichos de engaño denunciados por los colegios médicos.

La dirección de la cadena Hoteles Ferrer incluye el Congreso Solidario en su del plan de responsabilidad social corporativa. “En este caso el destino de los fondos es para la Fundación Vicente Ferrer, con la que no tenemos más vinculación que este acuerdo y una mera coincidencia en nuestros nombres”, apunta Eduardo Iglesias, director de Ventas y Marketing. Acerca del polémico ponente Andreas Kalker, Iglesias se desmarca de sus teorías: “No nos hacemos responsables de lo que digan en sus exposiciones. Dejamos claro que en ningún momento apoyamos o desmentimos sus teorías”.

Timos y fraudes

“Viendo por encima las propuestas es como para preocuparse”, señala Emilio José Molina Cazorla, ingeniero y vicepresidente de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Peligrosas (Apetp), cuando se le pide que examine los perfiles de los conferenciantes que, en los últimos años, han pasado por el Congreso. “Carmen Dana Cadar y Teófilo Calvo hablan del ‘segundo cerebro del intestino’; la ‘medicina biológica’ de Félix Irigoyen es una pseudociencia que además es muy peligrosa, porque puede desnortara pacientes oncológicos –explica–; la radiestesia de Epifanio Alcañiz es un fraude...”. Para Molina, en los programas de estos congresos “hay quimiofobia [rechazo de la quimioteapia como método para curar el cáncer] por todas partes. Cinzia Codato difunde la ‘alimentación ortomolecular’ y los ‘alimentos detox’, que son un timo. Gracia Marín cojea por las ‘constelaciones familiares’ de Bert Hellinger... Y eso aparte de la medicina tradicional china, cuyas premisas están muy superadas por la medicina moderna y suelen tener que ver con inexistentes energías. Y, además, la aparición de Kalcker”, señala cuando repasa a los conferenciantes del último congreso.

Son ponentes que, como reseña Teófilo Calvo en su perfil oficial, se alejan de la medicina convencional. Calvo se presenta como químico-farmacéutico, experto en medicina biorreguladora, en cultivos celulares, terapeuta y acupuntor, además de fundador de los Laboratorios Taxon. Entre sus postulados y en su biografía oficial, Calvo hace aseveraciones como que “curar es restablecer el equilibrio y funcionalidad de todos los sistemas del organismo en vez de paliar los síntomas” y “se debe tratar el paciente, no la enfermedad”; o aconseja “agotar todos los remedios naturales antes de recurrir a la medicina invasiva”.

Junto a asociaciones como Círculo Escéptico y el Consejo General del Colegio de Médicos –que acaba de echar a rodar el Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias, que sirva de sistema de alerta frente a la proliferación de estas prácticas peligrosas–, la Apetp lleva tiempo intentando frenar a quienes, asegura Molina, ponen en peligro la salud de los enfermos. A algunos los convencen para que abandonen sus tratamientos convencionales.

Relación Estable

Cuando interviú ha inquirido a la Fundación Vicente Ferrer por su implicación en este evento, la primera reacción de la ONG ha sido de sorpresa y disgusto. Desde su sede central, en Barcelona, aclaran que su participación es cosa de su delegación en Mallorca. Incluso ha apuntado la posibilidad de que el buen nombre de la entidad hubiera sido utilizado, sin su conocimiento, por los organizadores del Congreso, para recaudar fondos y darle así un carácter solidario a la cuestación. Nada más lejos de la realidad.

Desde su primera edición, en 2014, la Fundación Vicente Ferrer ha estado involucrada con Hoteles Ferrer en la organización del congreso. En la última edición de este evento el precio de las “entradas solidarias” osciló entre 10 euros –para asistir a las ponencias de un día– y los 30 que permitían oír todas las charlas.

No ha trascendido cuánto se recaudó en la edición de mayo pasado. La venta de entradas en eventos anteriores, según admitía la propia Fundación en la presentación del Congreso de 2016, supuso más de 3.000 euros, rompiendo todas sus expectativas, según reconocían. Nada importaba que entre los conferenciantes estuvieran personajes tan polémicos como la doctora Odile Fernández promulgando sus dietas anticáncer, como sucedió en la tercera edición, celebrada en 2016. A la presentación de ese evento, por cierto, también acudió Llorenç Huguet, rector de la Universidad de Baleares, recientemente salpicada por el escándalo del caso Minerval, con dos investigadores detenidos por vender irregularmente un producto no aprobado para el tratamiento del cáncer (ver interviú 2.140).

Portavoces de la Fundación Vicente Ferrer desvinculan a la ONG del evento, pese a que en la web de la cadena de Hoteles Ferrer se señala textualmente: “El Congreso solidario de Salud y Consciencia ecológica es un evento organizado cada año por la Fundación Vicente Ferrer junto con Ferrer Hotels. En este congreso se dan cita, a lo largo de todo un fin de semana, importantes ponentes que muestran a los participantes el poder de la autosanación mediante la escucha y conocimiento paciente de nuestra mente y cuerpo”.

Esta afirmación contradice lo que sostiene la ONG: “No hemos participado en la organización del congreso, sino que Hoteles Ferrer ha contado con nosotros, una vez más, para hacernos destinatarios de una parte de la venta de entradas”, indican sin especificar cuánto. Agregan que, tras ser informados por interviú de que una de las charlas ha sido impartida por uno de los mayores defensores del MMS ilegal en España, su delegada en Baleares se ha puesto en contacto con la cadena hotelera y que ahí “desconocían por completo las noticias sobre el MMS vinculadas a Andreas Kalcker. De hecho, nos han comentado que si lo hubiesen sabido se hubiesen replanteado esta invitación”.

Sin embargo, en la presentación de Kalcker la wb del hotel secunda su teoría conspiratoria al presentarle como “un gran investigador sobre una serie de medicamentos que son de coste bastante bajo, por tanto la industria farmacéutica no está tan interesada en que se vaya difundiendo”. | Sigue leyendo.