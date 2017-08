Las únicas fotos de Cristiano en el juzgado

Reportajes / Artículos

Las dos imágenes se tomaron hacia las 13 horas del pasado lunes 31 de julio en la puerta de entrada al Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid). En la tercera planta de las dependencias judiciales estaba citado el delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo para declarar como imputado por cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Supuestamente, el futbolista ocultó al Fisco derechos de imagen por valor de casi 60 millones de euros entre 2011 y 2014, por los que tendría que haber pagado 14,7 millones.

Cristiano Ronaldo llegó al juzgado escondido en su vehículo y acompañado por un amigo, que aparece en las imágenes con camisa azul y por Julio Cendal (con camisa blanca), jefe de seguridad del Real Madrid. A pesar de que la empresa que gestiona la imagen del futbolista montó en la puerta del juzgado un atril para que realizase algún tipo de declaración al final de su comparecencia, el jugador decidió abandonar los juzgados también escondido. Más de un centenar de periodistas de quince países y casi cuarenta cámaras estaban apostadas a la salida para hacer la cobertura de la citación judicial. Ronaldo logró esquivar a la prensa, lo que provocó abucheos entre los periodistas.

El futbolista, según ha publicado El Periódico, no se cortó delante de la jueza Mónica Gómez Ferrer, a la que llegó a decir que si no se llamara Cristiano Ronaldo "yo no estaría aquí". Unas palabras que molestaron a la magistrada, que tuvo a recordarle al astro portugués que otras personas "anónimas se han sentado ahí". El jugador del Madrid declaró durante una hora y media antes de abandonar el juzgado de Pozuelo por el garaje cuando se había anunciado que dirigiría unas palabras a la prensa.