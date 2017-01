Las víctimas: Mucho dolor, poca gratitud

Reportajes / Artículos

Cada enero es un desgarro”, dice Francisca Sauquillo cuando rememora para interviú sus recuerdos de 1977. Y como si hubiera ocurrido ayer, revive la escena del interior de un automóvil en Madrid el 26 de enero, entre la multitud y tras los coches fúnebres que llevaban los féretros. Delante, el de su hermano. Ella detrás, con su madre, otro hermano, su tío y el cura obrero José María de Llanos. Entonces tenía Paca Sauquillo 33 años. A su hermano Javier lo habían matado con 29. Algunas personas lloraban en la calle. Y Deseada Pérez del Arco, la madre, viéndolas a través de la ventanilla, le dijo a Paca: “Mira, esa gente también llora, no solo nosotros”. Deseada lo recuerda a sus 98 años. Aquel día no llegaba a abarcar la enormidad política del suceso. “Aquella multitud la asombraba”, cuenta su hija.

El sábado 22 de enero, dos días antes de perder la vida, Javier no sentía rondarle la muerte. “Salíamos de una reunión con asociaciones de vecinos en Orcasitas –recuerda Paca Sauquillo–. De camino, Javier y yo hablamos de los asesinatos y desapariciones que estaban ocurriendo en Argentina, y recuerdo que me dijo que aquí no iba a pasar, que no iba a haber una triple A”.

Las tres aes de la Alianza Apostólica Anticomunista cerraban el anónimo que Cristina Almeida se encontró en su casa madrileña de Arturo Soria al volver, el día 26 de enero, de un viaje por Chile. Conmocionada por el asesinato de sus amigos y por la angustia de un viaje de vuelta interminable que le impidió llegar al entierro, leyó: “Te has librado de esta, cerda, pero vamos a por ti”. Cuarenta años después de aquellas jornadas terribles, Cristina Almeida cuenta que lo primero que visitó al volver a Madrid fue el escenario del crimen. Subió al despacho de Atocha, 55, a llevar flores con Antonio Pedrol, decano del Colegio de Abogados. “Allí estaban la capa de Enrique Valdelvira y la trenca de Luis Javier Benavides, salpicadas de sangre –recuerda–, como sus papeles. Era la vida ensangrentada. Ese dolor no lo olvido”.

No podían olvidar tampoco los padres de Ángel Elías Rodríguez Leal, que aquella noche del 24 de enero recibió un balazo en la nuca. Hoy José Luis Rodríguez Leal ,psicólogo jubilado de 63 años, ha explicado así a la periodista Sol Juárez su desmoronamiento: “El día que asesinaron a mi hermano Ángel, mis padres se transformaron en mis hijos. Jamás se recuperaron” (ver página 56).

Dice Cristina Almeida que este 40 aniversario para ella “no es una efeméride, solo un día más de recuerdo, porque me acuerdo todos los días. Es un hecho que tengo grabado por la amistad, el dolor y la ilusión”. Y se explica: esa semana trágica de enero “fue determinante para la libertad de este país. Fueron días para tirar para adelante o rodar para atrás, y gracias a la serenidad y a creer todos que no debíamos caer en la venganza, sino en la democracia, aquellos asesinatos fueron determinantes”.

“Aquel entierro impresionante fue una gran manifestación de dolor y de firmeza”, rememora Paca Sauquillo. Ella y Cristina Almeida coinciden en que la sociedad de la época fue “más agradecida con el sacrificio de Atocha que la de hoy”, dice Almeida. A Sauquillo le llama la atención tanta gente joven que no conoce aquellos acontecimientos; que “un hecho tan relevante del siglo XX español” no tenga relieve en los contenidos del sistema educativo. | Sigue leyendo.