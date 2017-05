Macarena Berlín: “Hace mucho que no sueño con cosas bonitas”

Reportajes / Artículos

Háblame bajito no es solo el título de su primera novela, parece un leitmotiv en su vida.

Sí, tiene que ver con el momento contemporáneo, donde todo son voces que nos agobian. Tenemos que ser buenos amantes, buenos padres, buenos hijos, buenos amigos, buenos ciudadanos, y no se puede ser todo. No tenemos tiempo de reflexionar, nos gritan desde los medios, la familia… Si no atiendes a todas esas voces contemporáneas, es que has fracasado y llega un momento en que necesitas que te hablen bajito para escuchar tu propia voz, porque estamos en un momento de revisar términos como el de la familia, la pareja, el amor, el sexo… no nos dejan que seamos capaces de escucharnos y elijamos nuestra realidad.

¿Cuánto hay de usted en Pita, la protagonista de la novela, una periodista radiofónica de 40 años que está buscando su camino?

Más que una novela, es un cuento donde la protagonista es espectadora de su propia vida. Le he dado mucho de mí. Hay historias que he escuchado como periodista y que están ahí. Miras tu herida para dársela a otra persona, a un personaje. Pero ella tiene una sobreprotección que yo nunca he tenido, ella fue buena estudiante y yo era más de la calle; ella escucha mucho las voces de alrededor y a mí me enseñaron a escuchar mi propia voz, aunque me confunda.

¿El suyo es un libro optimista?

No es optimista, es real. Esta es la vida que tenemos, nos podemos quedar en un sofá a lamentarnos o disfrutarla y aceptar nuestras sombras. Tenemos la responsabilidad de no mirar hacia otro lado

¿Es un libro para mujeres?

No lo sé, pero está dedicado a ellas, a las que no pueden escuchar su propia voz. Yo lo tengo fácil porque tengo tiempo y me han enseñado a hacerlo. Pero tengo amigas en otras circunstancias y que se plantean si es eso lo que habían querido para su vida. Creo que es un cuento para gente con sensibilidad, que está revisando, buscando…

¿De qué le ha servido escribir este cuento?

Para vivir el otoño y el invierno, que no me gustan mucho, escuchando mi voz. Aparte de escribir, lo único que me he permitido es ir a trabajar y a boxear.

¿A boxear?

Sí, hago todos los días 15 minutos de bicicleta de alta intensidad, 15 minutos de boxeo, de golpear el saco, y 15 minutos de danza. Al final, el boxeo es como la vida, el round no lo pierdes por caerte, lo pierdes por no levantarte. Es como la vida, si te quedas tumbado, se acaba todo.

Antes hablaba de relatar lo contemporáneo. ¿Por qué es tan importante?

Vamos tan rápido que no nos damos cuenta de nuestra propia vida, y tendemos a despreciar muchas cosas que son nuestras, que nos espejan y que nos avergüenzan. Estamos todo el día lamentándonos. En Háblame bajito hay mucho de quinoa, de grupos de Whatsapp, de series televisivas, de emocionarse con un anuncio de ropa deportiva…, no hay mucha épica, pero sí mucha lírica del momento actual.

A muchos periodistas les da por escribir novelas. Será por vanidad, intrusismo, búsqueda de un futuro mejor…

Dicen que somos criaturas vanidosas, pero creo que nos pasan tantas historias por delante que tenemos la necesidad de sacarlas. Somos una segunda voz y de repente el cuerpo te pide ser una primera voz, contar tus heridas, yo también sufro, me impresiono…

Lleva ocho años en Hablar por hablar, un programa realizado de madrugada para oyentes inmunes a la noche… ¿No se cansa?

No, el programa sigue teniendo vigencia. Sigue siendo un espejo increíble de lo que pasa por la mañana. Cuando empezó la crisis, escuché relatos de desahucios antes que nadie, es un termómetro de lo que pasa. Y ahora la gente está harta de crisis, se contentan con el amor, el desamor…

¿Sigue siendo la radio el compañero que nunca falla?

Siempre lo será, pero creo que la gente ahora escucha poca radio. Me encantaría encontrar un nuevo lenguaje, original. Esto y acariciar delfines son mis dos sueños.

Se está formando en construcción de género, en deconstruir el patriarcado…

He decidido empezar por el principio. Hay que ser feministas, hombres y mujeres; es una manera de estar en el mundo, es una cuestión de derechos humanos. La lucha tiene que ser mixta e inclusiva. Lo que le ha faltado a la mujer es tener su espacio para pensar y decidir qué quiere, si quiere desnudarse o no, si quiere tener esta u otra sexualidad, si quiere ser madre o no… Ahora celebro que haya tantas mujeres jóvenes con las cosas tan claras. Y habría que reconocer la palabra feminicidio. ¿Alguien imagina qué pasaría si al año matasen a 60 futbolistas?

¿Es Fernando Berlín, su hermano y director de La Cafetera en Radio Cable, la otra cara de Macarena Berlín?

Mi otra cara no. Es el periodista que más admiro porque no habla de lo que no sabe, nunca toca de oídas. Es muy prudente.

¿No han pensado en cambiarse los papeles por un solo día, él a la madrugada de radio y usted a la tertulia política?

(Risas). Estaría muy bien y al él se le daría muy bien Hablar por hablar porque sabe escuchar. Eso es muy difícil en un periodista porque hablamos mucho.

¿Con qué sueña?

El último sueño que recuerdo es del mar. Estaba en un puerto y de pronto desembarcaba una ballena de metal de la que salían muchos hombres armados. Creo que tenía que ver con Siria y esa vergüenza que no sabemos parar.

¿Y alguno más agradable?

No sé, hace mucho que no sueño con cosas bonitas, qué rabia.