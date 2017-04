Magdalena Rouco: “Ya no tengo miedo a nadie”

Reportajes / Artículos

En la actualidad, Magdalena vive separada de su exmarido, Francisco, y subsiste con una ayuda social que le permite dar de comer a sus hijos. “Mi tío pagaba el alquiler debido a la situación económica y laboral que mi exmarido y yo estábamos pasando. Ingresaba directamente el dinero al casero, nunca pasaba por mí. Ahora ni siquiera puedo hablar con mi tío”. El pasado 23 de marzo fue deshauciada de la casa en la que vivía con sus tres hijos por contraer una deuda de más de 5.000 euros en cuestión de impago de alquiler. En 2015, interviú ya se hizo eco de la situación de Magdalena y su familia.

Para Magdalena el culpable de esta situación es Andrés Ramos, secretario del cardenal. “Mi tío no vio la entrevista que hice para interviú el año pasado, sé que no lo ha visto. Su secretario le ha contado que los insulto a ambos cuando eso no es cierto. Ese señor me ha amenazado por teléfono e incluso me ha bloqueado por whatsapp. No me cuadra que el señor Ramos diga que Rouco mantiene a 5.000 familias en Madrid y tenga a tres sobrinos nietos, de dieciséis, catorce, y seis años, en la calle. Yo voy a cáritas y ya no me dan más tarjetas, no me dan más ayudas. Dicen que mi tío tiene derecho a mantenerme y no es cierto, mi tío me pagaba el piso porque quería”.

El afán de la sobrina canaria de Rouco Varela pasa por hablar con su tío. “Mi idea era sencilla, coger un poquito de dinero que podría ganar este mes, irme a Madrid, y ponerme en la puerta de su ático hasta que me atienda”. Magdalena afirma en todo momento que la situación en la que está le lleva a intentar por todos medios contactar con el religioso: “yo no le pido nada, no le obligo a hacer nada, sólo quiero saber cómo ha llegado a este extremo conmigo. Siempre nos hemos llevado bien y nos ha ayudado. Hace años mi tío pagaba un colegio privado a mis hijos del que yo los saqué porque me parecía un abuso. Ahora es necesidad, no es otra cosa, simplemente mis hijos y yo lo necesitamos”.

Desde aquella portada de interviú en 2008, Magdalena y su exmarido tuvieron muchas dificultades para vivir bien en la isla de Tenerife. Francisco, nos atiende “por el bien de sus hijos”. “Aquí en la isla no puedo encontrar trabajo siendo quien soy. Esta gente nos tiene vetada, en el momento que saben que tienes algo que ver con Rouco se echan para atrás”. Por su parte, Magdalena cuenta que si muestra su DNI en la isla, no tiene opciones en ningún sitio, está totalmente vetada. "Es cierta esa frase que dice ‘con la Iglesia hemos topado", declaras propia Magdalena. "Pero no solo aquí, también en los medios, en el momento en el que mencionas que mi tío es Rouco, nadie quiere saber nada’. La preocupación de la canaria es ahora la difusión que pueda tener su caso, ya que, según sus propias palabras, "en estos casos sin la televisión no podemos llegar a todas las personas que querríamos".

La vida de Magdalena no ha sido fácil, creció en el seno de una familia desbordada por los problemas personales y ahora, los problemas económicos y de salud le impiden mejorar lo que vivió en su infancia. Apela al cariño que aún puede tenerle su tío para salir adelante. "Es mi tio, siempre ha sido mi tío, siempre hemos tenido relación... lo que pasa ahora es raro. Lo único que no le perdono es que no fuese al entierro de mi padre [Magdalena es hija de José Eugenio Rouco, hermano del cardenal]. Francisco, exmarido de Magdalena, explica con desesperación como fue en su día el intento de acercarse a Rouco. “La gente no sabe lo que es ver a una mujer desconsolada, llorando sin saber que hacer, y que Andrés Ramos [secretario del cardenal], que se dice temeroso de dios, le cuelgue el teléfono y la quite toda posibilidad de contacto con su tío”.

Los últimos intentos de Magdalena por contactar con Rouco han sido en vano. Cuenta que incluso le han vetado el acceso al obispado de La Laguna y que no es bien recibida en ningún organismo eclesiástico. A pesar de ello, Magdalena se carga de valentía y afirma "ya no tengo miedo de nadie, ni de la iglesia, ni de ningún cardenal. De nadie. Después de pasar por todo lo que he pasado no puedo tener miedo".