Mamas libres

Se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos de la mujer. El día que la doctora sevillana Carmen Vega publicó en las redes sociales que la habían expulsado de una tienda de Primark por dar el pecho a su hijo, “ya que podía incomodar a otros clientes”, centenares de madres de toda España se pusieron en teta de guerra: convocaron 17 manifestaciones para luchar contra tal discriminación. Había casos anteriores, pero el de Carmen despertó conciencias conformistas. “Me escribieron muchas madres diciendo que ellas habían sufrido situaciones similares y que lo pasaban mal”, recuerda Vega.

Tal fue el revuelo que la cadena de grandes almacenes se vio obligada a recular. “El director general me escribió una carta explicando que había sido un malentendido y que iba a pasar orden de que las madres lactantes éramos bienvenidas”, cuenta esta médica de familia y directora de una consulta de lactancia desde la que apoya a otras madres a luchar por amamantar en libertad.

Era agosto de 2013. Fue la primera gran victoria de David contra Goliat, que dio comienzo a la revolución de las tetas libres. El efecto Carmen no ha hecho sino concienciar a otras madres para que no se callen.

La encargada de un McDonald’s de Valencia le pidió a Judith Cecilia Blasco que “fuera a hacer «eso» a la sala de lactancia”, situada junto a los lavabos y para la que hay que pagar 60 céntimos. “Alegaba que la gente me estaba mirando. Le dije: «Me da igual, estoy alimentando a mi hija mientras como algo por lo que he pagado ¿Cómo me voy a ir a comer al baño?» –recuerda indignada esta valenciana de 31 años–. Le pregunté si había una norma que prohibiera dar el pecho y se fue y no volvió a molestar”. La historia se repite “sobre todo en restaurantes”, pero también en centros comerciales, tiendas, museos, bancos, grandes superficies, bibliotecas, piscinas públicas… y en sitios aún más insospechados, como iglesias, guarderías, parques infantiles o centros sanitarios. “Estaba esperando a hacerme una radiografía en el hospital de Arriondas, en Asturias –relata Leticia–, y vinieron a invitarme a que me fuera a la sala de lactancia. No fui porque en ese momento mi hija se quitó del pecho. Pero me dieron el toque para que fuera allí si me pedía comer de nuevo”.

Carmen Vega explica su forma de actuar: “Primero ponemos una reclamación. Si no responden, mandar una carta certificada. Y si no hay respuesta, montamos una manifestación. Entonces es cuando reaccionan y rectifican”. Gracias a las concentraciones de familias o tetadas públicas han conseguido ya en torno a veinte victorias más.

Al Papa le gusta

Su último triunfo ha sido que el Museo Picasso de Málaga permita la lactancia después de haber expulsado a cinco madres alegando que no se puede comer ni beber en sus salas. “En la mayoría de los casos se justifican diciendo que ha sido un malentendido, nadie asume el error. Solo el director del Museo de Arte Moderno de Valencia admitió su responsabilidad, pidió perdón y dijo que tomaría medidas”, se congratula Vega. “Muchas veces son los empleados, que deciden por su cuenta que eso no se puede hacer. Una guarda de seguridad expulsó a una madre de la Catedral de Santiago de Compostela asegurando que no está permitido dar el pecho en la iglesia. El arzobispo mandó un escrito enmendando el error”, añade. El papa Francisco es, precisamente, uno de los mayores defensores de la lactancia en público, y ha animado a las madres a que alimenten a sus hijos incluso en la Capilla Sixtina. | Sigue leyendo.