“Mi hija había superado ya 17 retos de la ‘Ballena azul’”

María no había notado nada raro aquella mañana. Hacía calor y su hija iba demasiado abrigada para disfrutar de un cumpleaños que se celebraba en un jardín con piscina. “¿Por qué llevas manga larga?”, le preguntó. “Es que tengo frío, mamá”, contestó la adolescente. La verdad quedó al descubierto segundos después, cuando la niña, que tiene 14 años, alzó la mano para coger el auricular del teléfono móvil y hablar con su tía. “¿Qué es esto? ¿Qué significa «F57»?”, interrumpió su madre al ver la inscripción que ella se había tatuado con algún objeto punzante sobre el dorso de la mano izquierda. Por su cicatrización, la herida debía tener un par de días.

La madre recuerda que entonces no comprendió el significado de aquellas siglas, ni por qué su hija “se había hecho daño a sí misma” de aquella manera. Pero la tía, que escuchó la conversación al otro lado de la línea, intuía la respuesta. En Rusia, donde vive la familia materna, y a través de una red social muy popular allí llamada Vkontakte, nació la Ballena azul, un macabro juego basado en superar retos que se popularizó entre los adolescentes de ese país y que termina, una vez culminados los 50 pasos, en el suicidio. “Creo que mi hija ya había superado entre 17 y 20 pruebas”, confiesa María, que vive aterrorizada desde entonces con la idea de que la cría “encuentre el momento” y vuelva a conectarse a la página web donde los administradores o “curadores”, como se hacen llamar, dan las órdenes de los retos que deben cumplir los jugadores.

“Cuando ocurrió todo esto –explica esta madre–, ella no tenía teléfono móvil porque lo había perdido, y yo no le dejo usar el ordenador salvo que yo esté en casa, y solo para hacer las tareas de clase. Pero no puedes controlar a tus hijos permanentemente, porque internet es como la caja de Pandora: una vez que abres una ventana, no sabes qué vas a encontrar”.

Primera víctima

Su hija es la primera víctima confirmada del juego de la Ballena azul en España, tal y como adelantó interviú la semana pasada. Las autoridades investigan otros cuatro casos en Cataluña y uno en el País Vasco, una vez que se ha descartado otro en Málaga que partió de la denuncia de un padre que malinterpretó los mensajes que su hija publicaba en redes sociales (del tipo “me quedan seis días”). La joven aseguró que se refería a los exámenes.

María había escuchado hablar de la Ballena azul, pero no pensó que su hija podía haber caído en él hasta que su hermana le aclaró que grabarse con sangre la inscripción F57 era uno de los retos. Encendió el ordenador y tecleó en Google esas siglas. El resultado de la búsqueda la remitía a la Ballena azul. “Llamé a otro familiar que es policía en Rusia y le conté lo que había pasado. Él me asustó aún más. Me dijo que no perdiera de vista a la niña ni un momento y que fuese inmediatamente a presentar una denuncia, porque es un juego peligrosísimo”, cuenta la madre. Ella ha accedido a relatar su caso porque cree que su testimonio puede ayudar a otros padres para descubrir si sus hijos adolescentes están ya jugando a la Ballena.

Aquella misma tarde, salió de su casa y se dirigió a la comisaría más cercana, donde puso una denuncia –fechada a principios de mayo– que la Policía Nacional está investigando. “Al volver a casa, empecé a pensar… Le quité la camiseta a mi hija y vi que se había hecho tres cortes en el mismo brazo donde tenía la «F57». Esos eran cortes más antiguos, como si se los hubiera hecho dos o tres semanas antes”.

Su preocupación, dice, fue creciendo. “Desde entonces, procuro no separarme ni un minuto de ella. Intento hablar, sacarle lo que le está pasando; pero cuando le nombro ‘Ballena azul’, se cierra en banda” –se lamenta antes de empezar a derrumbarse–. Mi hija tiene mucho carácter, es una líder natural; sin embargo, cuando empiezo a preguntarle por ese juego, se echa a llorar. Entonces yo también acabo llorando. Le digo que la queremos mucho, que no puedo perderla. Y ella me responde: «Mamá, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada»”.

Número de la suerte

El único enigma que ha podido resolver hasta ahora esta madre de Marbella es el de las siglas F57. “Es un número de la suerte”, le aclaró su hija. “Entonces yo le dije que por qué no lo había escrito con un bolígrafo o con un rotulador, en lugar de hacerse daño pinchándose”. La menor alegó que “le habían dicho” que lo hiciera así, y cuando su madre le preguntó por el nombre de esa persona que le daba las órdenes, volvió al silencio. “Nadie”, zanjó.

La cría aún no ha reconocido a su madre que estaba jugando a la Ballena azul, pero tampoco se lo ha negado. “Yo no puedo estar segura al cien por cien porque no me lo ha dicho, pero sí a un 95 por ciento”, matiza María, que utiliza ese mismo porcentaje para referirse a los adolescentes que, una vez iniciado el juego, llegan a pasar las 50 pruebas –la última dice: “Salta de un edificio muy alto, toma tu vida”– y acaban suicidándose. “Al otro 5 por ciento lo salvan los padres cuando, como me ha ocurrido a mí, se dan cuenta de algo”, explica. | Sigue leyendo.