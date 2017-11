Mossos de los nervios

Reportajes / Artículos

En primer plano, ante el patio de una casa, unas manos sujetan una guadaña de buen tamaño y una pulidora eléctrica. Un breve mensaje da sentido a la foto: “Ya está bien de velas. Que tiemble el enemigo... Afilemos bien las herramientas”. Escrito como está en catalán, cualquier conocedor de Els Segadors, himno preferido de los secesionistas, puede interpretar que esta es una alegoría del verso “bon cop de falç” (buen golpe de hoz), con que la canción recuerda la revuelta catalana de 1640. El tono bélico, la referencia a atemorizar al enemigo, no sería tan inquietante si quien publica este mensaje en su muro de Facebook no fuera mosso d’Esquadra. El agente de tráfico de la policía catalana Carlos M., autor de la arenga, presta servicio en Sant Feliu de Llobregat. Para escándalo de los mossos que creen que, como manda la ley, un policía debe observar absoluta neutralidad política en sus actos públicos, el agente Carlos M. no se ha pronunciado una sola vez: “¡Es la hora del pueblo! Se han acabado las velas y tonterías. Paremos este país y Europa”, decía antes de la reciente huelga general.La última gran movilización independentista ha sido terreno abonado para eslóganes y exabruptos públicos de mossos nacionalistas. Albert Donaire, agente con destino en Ripoll y líder de la sectorial de la Assemblea Nacional Catalana Mossos per la Independència, cantó en redes sociales durante toda la jornada del 8 de noviembre las excelencias de los cortes de carretera que hacían los piquetes. “El Estado español no podrá controlar Cataluña”, “La huelga general con más vías cortadas de la historia” y “Hoy queda demostrado delante de todo el mundo que el Estado español es incapaz de controlar el territorio catalán”, son tres de sus lemas destacados del día. Otro compañero suyo menos educado, Francesc Didal, increpaba en Twitter a UGT y CCOO por no secundar la huelga general: “¿No queréis hacer enfadar a la mano que os da de comer? Iros a la mierda, no sois sindicatos, sois unos vendidos!”. | Sigue leyendo.