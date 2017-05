No pegarás al amante de tu mujer

Reportajes / Artículos

Cuando lo vi en la cama desnudo junto a mi mujer, me perdí. En el primer golpe que le di, me dijo: «No es lo que parece». Entonces no pude parar”, recuerda José Antonio Santiago ocho años después de aquel día en el que se encontró a su mujer, Sara Cantero, en la cama junto a otro hombre. La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado ahora a José Antonio a dos años y tres meses de prisión por un delito de lesiones graves. Antonio Manuel Rivas, la víctima, niega que fuera el amante de Sara: “Nunca le he dado un beso”, explica a interviú. “¡Por mí le metía 20 años! –exclama Rivas Gey–. Me intentó matar, de hecho me dio por muerto”.

La víctima, conocida en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) como Toño, aún tiene en su rostro las marcas de aquel día: le faltan tres dientes, sufre una desviación nasal que le dificulta respirar y una cicatriz en forma de uve en la parte superior de la nariz. Las secuelas le recuerdan el terror de aquella noche: “Temí por mi vida”, asegura. Toño ha esperado ocho años la sentencia final de José Antonio: “Nos hemos cruzado dos veces por el pueblo y parece de todo menos arrepentido. Miedo no le tengo, es asco”, señala el agredido.

fuera de control

Todo ocurrió en la madrugada del 20 de septiembre de 2009, coincidiendo con las fiestas de A Pobra. A las 7 de la mañana José Antonio tenía que limpiar las calles al volante del camión de bomberos municipal para la procesión del Nazareno. Sin embargo, eso no le impidió salir la noche anterior: “Fui al bar donde mi mujer trabajaba. Allí me los encontré bailando. Me acerqué y le advertí: «Esta es mi mujer, si sigues vas a tener problemas»”.

El marido asegura que Toño hizo caso en principio a su advertencia, pero sin irse del local ni perder de vista a su mujer. Los dos hombres ya se conocían de antes, incluso algunos vecinos del pueblo aseguran que eran “amigos”. Sin embargo, el acusado lo niega: “Solo nos conocíamos de vista. Pero amigo de él nunca he sido porque siempre estaba en líos. A mi mujer él la conocía de verla conmigo”.

El exmarido insiste en que a Toño no le frenó saber que Sara Cantero estaba casada para seguir cortejándola. “Fui a hablar con el dueño del bar. Me pidió que me llevara a Sara. No podía trabajar debido al alcohol, y según su jefe estaba haciendo el ridículo. Cuando me di la vuelta, los dos habían desaparecido del bar”.

José Antonio asegura que buscó por todo el municipio sin dar con su mujer. Ya casi estaba amaneciendo, tenía que ir a su casa a cambiarse para trabajar. En el momento en el que entró en su domicilio buscó en todas las habitaciones, y finalmente vio un bulto bajo las sábanas de una cama: “Me alegré de que estuviera bien, en casa. Me acerqué a darle un beso, y me encontré con la cara de ese tío”.

La sentencia que le ha condenado a prisión recoge que José Antonio dio varios puñetazos en el rostro de Toño, que no pudo reaccionar por la sorpresa y la conmoción que le produjeron los primeros golpes. Su agresor afirma que fue una situación “que no podía controlar. La rabia se apoderó de mí. Sara, que estaba desnuda al lado, no dijo nada, se enrolló en las sábanas y luego se encerró en otra habitación”, cuenta José Antonio. Y añade que en el momento de la agresión ya estaba arrepentido: “Cuando paré de pegarle, me asusté mucho. Supe que la había cagado. Llamé a mi padre y se lo conté, inmediatamente vinieron la Guardia Civil y la policía”.

Directo al matadero

De hecho, la sentencia aplica a José Antonio los atenuantes de confesión –por colaborar en todo momento con las autoridades que acudieron al domicilio– y de embriaguez, pues, según dictó el juez, “había ingerido previamente diversas bebidas alcohólicas lo que, unido a la situación, disminuyó sus capacidades cognoscitivas y volitivas”.

Aquella mañana, José Antonio no limpió las calles para la procesión del Nazareno, ni tampoco pudo limpiar las manchas de sangre que inundaban uno de los dormitorios de su casa a raíz de la brutal paliza que le dio a Antonio Manuel. El marido fue encerrado en el calabozo desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía del día siguiente. Una semana después, tras el primer juicio por la agresión, fue trasladado a la cárcel de Teixero, donde cumplió un mes y medio de prisión preventiva. El Correo Gallego recogió testimonios de la investigación que apuntaban que José Antonio Santiago Martis no estaba yendo a la cárcel, sino “al matadero”. Su víctima era un integrante de Os Fanchos, uno de los clanes más activos en el narcotráfico de Galicia, y algunos de los familiares de Toño se encontraban cumpliendo condena en el mismo módulo que su agresor.

Hoy, José Antonio afirma que pasó miedo: “Y lo sigo teniendo. En la cárcel me trasladaron de módulo y ya está. Pero cuando volví a A Pobra, los de la Guardia Civil me recomendaron que cogiera mis cosas y me fuera a vivir a otro sitio, me advirtieron que esa familia era peligrosa”. José Antonio salió de prisión con dos órdenes de alejamiento: de su mujer y de Antonio Manuel Rivas. Se fue a vivir a Santiago de Compostela, donde ahora trabaja en un supermercado.

La otra cara

Su vecino y supuesto amante de su mujer, Antonio Rivas Gey, sufrió “traumatismo cráneo encefálico, fractura de los huesos propios de la nariz, pérdida de piezas dentales, heridas incisas múltiples en ceja izquierda, párpado inferior y labios”, según la sentencia. Fue trasladado de urgencia al hospital. Allí estuvo 60 días. “Me acababan de contratar de marinero. Perdí mi trabajo por culpa de esto”, explica Toño con indignación.

Pero Rivas Gey no solo acababa de encontrar un trabajo fijo. Empezaba a disfrutar de la libertad tras haber cumplido una condena por un delito de tráfico de drogas relacionado con el clan Os Fanchos, y otro por secuestro de un edil del Partido Popular. “Eso fue un encargo. Me pagaron para que lo secuestrara y le exigiera una deuda. Todos tenemos un pasado, pero yo ya estoy limpio. Otros aún tienen que limpiarse”.

La víctima insiste en que él y la mujer de José Antonio nunca tuvieron una relación más allá de la amistad: “Sara estaba aquella noche acojonada, no quería estar a solas con su marido. Él llegó más tarde y en cuanto nos vio hablando fue a por ella –explica el agredido–. Mi padre le daba palizas a mi madre y es algo que no puedo ver. Me puse en medio para defender a Sara y es lo último que recuerdo antes de la paliza”. | Sigue leyendo.