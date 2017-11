Reportajes / Artículos

Asegura que no recuerda muchos detalles de la muerte de su marido, Juan Antonio Álvarez, fallecido en extrañas circunstancias en su casa de Gran Canaria en 1996, pero un juez la acusa de envenenarlo. Mari Ángeles Molina, alias Angie , declaró el 26 de octubre y defendió que el empresario se suicidó. “Dijeron que había tomado algo, no sabían qué” , afirmó desde la prisión de Brians 1 (Barcelona). Cumple allí 18 años de condena por asesinar a su amiga Ana Páez para cobrar los seguros de vida por valor de un millón de euros que había suscrito en su nombre antes de matarla. | Sigue leyendo.

El suicidio fue la causa oficial de la muerte cuando el caso se cerró, en 1996. Ahora que un juzgado canario lo ha reabierto, Mari Ángeles Molina, Angie, imputada por el fallecimiento de su marido, el empresario argentino Juan Antonio Álvarez, se aferra a ella en su declaración: “No sé qué tomó mi marido. Recuerdo que me dijeron que había muerto porque había tomado algo, no sabían qué”. Angie respondió así en calidad de investigada a las preguntas del fiscal y de su abogado el pasado 26 de octubre ante el juez encargado del número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Lo hizo por videoconferencia desde la prisión de Brians 1 (Barcelona), donde cumple una pena de 18 años de cárcel por uno de los crímenes más despiadados de la última década (ver recuadro de la página 27).

Juan Antonio Álvarez, de 41 años, murió en su casa de Maspalomas el 22 de noviembre de 1996. Acababa de jugar un partido de pádel y cayó desplomado al salir de la ducha. Un día después, su mujer, Angie, volvió a Canarias desde Barcelona junto a la hija de ambos y encontró su cadáver en el dormitorio. La forense reveló que el hombre se había envenenado con ion fosfato –una sustancia tóxica presente en productos de limpieza y fertilizantes– y determinó que lo más probable era que el hombre se hubiera quitado la vida, pero la familia del empresario siempre sospechó de Angie.

Nuevas pruebas aportadas en el juzgado apuntan contra ella y han conseguido que se reabra la investigación. Un informe presentado por el criminólogo Félix Ríos, presidente de la asociación Laxshmi para la lucha contra el crimen y la prevención, sostiene que Angie sabía que su pareja tomaba cápsulas vitamínicas para hacer ejercicio y, antes de marcharse de viaje, “pudo rellenar al menos una con tóxico”. Ella lo niega: “En mi casa no había insecticidas ni productos semejantes”, declaró al juez.

Angie sí recordó que su marido solía tomar vitaminas antes de practicar deporte: “Tomaba pharmaton complex, no recuerdo si a diario. Eran unas pastillas negras”. La mujer asegura que no se acuerda de en qué parte de la casa guardaban las cápsulas, a pesar de que, según explicó, ella consumía las mismas vitaminas: “No lo recuerdo. Yo no vigilaba a mi marido cuando se tomaba sus cosas”.

Cambio de versión

Angie ha cambiado la versión que ofreció ante el juez hace veintiún años. Cuando encontró muerto a su marido, la mujer especuló con que hubiera sufrido un accidente: “Cuando se tomaba un medicamento, lo hacía de golpe y porrazo. En mi casa se utilizaba calgon [un producto que elimina la cal de las lavadoras]. Aunque venía en una caja de cartón, si quedaba poco se traspasaba a un bote de cristal transparente. Él no lo sabía y puede ser que, al estar al lado de la tostadora, se confundiera [y lo tomara] pensando que era sal de frutas”. Ahora, en su nueva declaración, se ha desdicho: “Las pastillas de calgon no estaban encima de la mesa ni de la tostadora, sino al lado del lavavajillas. No estaban a la vista, sino al lado de los elementos de limpieza. Yo era la encargada del lavavajillas y la lavadora”.

Tras reabrirse el caso, la policía ha tomado declaración a familiares y amigos de la pareja. Muchos afirman que ambos tenían problemas “por los gastos compulsivos de Angie”. Y apuntan a que ella estaba “obsesionada con el dinero” y “exigía a Juan una vida que él no podía costear” e incluso “lo chantajeaba con llevarse a la niña a Barcelona, donde ella viajaba mucho”.

Los investigadores han descubierto que, dos meses antes de la muerte de su marido, Angie ya había matriculado a su hija en un colegio de la capital catalana. Ambas se trasladaron allí poco después de que el hombre falleciera. Ella lo justifica así en su última declaración judicial: “Mi marido y yo teníamos una relación abierta. Decidimos que yo estaría en Barcelona y él en Las Palmas”.

La herencia

La policía incluye en sus informes que Angie“obtuvo al menos unos beneficios de 40.515.171 pesetas por la muerte de su marido”, entre la herencia (más de cinco millones y medio de pesetas), la venta de la casa familiar (14 millones) y las acciones del empresario (21 millones más). Lo que no pudo cobrar, según el sumario, fue el seguro de vida que el argentino tenía a su nombre y que excluía el pago en casos de suicidio. Pero lo intentó. Tras el suceso, Angie aseguró que en la casa faltaban la cartera de su pareja, un reloj Rolex y una perra yorkshire del matrimonio, pero los investigadores descartaron que el hombre hubiera sido víctima de un robo. La cartera del empresario apareció, doce años después, en el piso de su viuda en Barcelona, cuando los Mossos d’Esquadra la detuvieron por el asesinato de su amiga Ana Páez.

“No recuerdo cuándo encontré la cartera de mi marido, yo no recogí nada de la mudanza. Cuando apareció, no le di importancia”, sostiene ahora Angie. Un indicio que, a ojos de la acusación popular ejercida por la asociación Laxshmi, es “importantísimo”. “Para nosotros, el hallazgo de la cartera es incriminatorio”, defiende Félix Ríos. El criminólogo considera “insuficientes” las explicaciones aportadas por la mujer: “Se ha negado a contestar a las preguntas de nuestra abogada, Yaremi Padrón, y las planteadas por el fiscal han sido, en nuestra opinión, incompletas”. | Sigue leyendo.