Orgullo de ser interviú

Las últimas en protagonizar una portada de interviú y denunciar la homofobia han sido Jimena y Shaza. Su historia de amor, que casi les cuesta la vida tras huir del fanatismo religioso de un emirato árabe, se viralizó por el mundo entero hace pocas semanas. Su cariño y su lucha se hicieron visibles en estas páginas. “A mi familia ya no la veo como mi familia. Está haciendo mucho daño y no puedo volver a Dubái porque hay una denuncia contra mí por ser lesbiana”. Quien hablaba era Shaza Ismail, dubaití nacionalizada egipcia. “Las dos estamos comprometidas. Tenemos muchos proyectos para combatir la desigualdad que sufren en el mundo las mujeres y el colectivo LGTB”.

En 2016 fue Patricia Yurena, la primera Miss España que declaró abiertamente su homosexualidad, quien apareció preciosa y guerrera para reprochar ciertas actitudes: “Hay determinados representantes de la Iglesia que son tóxicos y alimentan el odio de personas trastornadas, radicales e intolerantes...Yo soy católica y no tengo cabida en la Iglesia, me tratan como la rara, pero no me importa. Mi boda no será en una iglesia y seguro que es más bonita”.

“No debemos descansar”

La vizcaína Nagore Robles –tertuliana televisiva, concursante de Gran Hermano y actual pareja de la presentadora Sandra Barneda– ha sido portada en dos ocasiones. En la última, en 2013, cuando acababa de terminar una relación con Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey, defendió la bisexualidad “porque nada es blanco o negro”.

Jesús Vázquez, uno de los famosos más empeñados en la defensa de los derechos civiles, explicó cuando hizo su portada que “la ley de matrimonios del mismo sexo fue la culminación de la igualdad. Después hemos abandonado un poco las trincheras, y nunca hay que hacerlo. Los que hacen el mal no descansan nunca, con lo cual los que hacen el bien tampoco deben descansar”.

Las transexuales Amor Romeira y Carolina Cordóba, concursantes de GH y Supervivientes, respectivamente, coincidieron en que su interviú fue la guinda del proceso.