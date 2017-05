Oviedo: El plagio más sagrado

Reportajes / Artículos

Ya no es que me hayan copiado todo el proyecto, sino que han ido más allá y ahora el Arca Santa corre peligro de sufrir daños irreversibles por una mala intervención. Por eso he pedido al juez que paralice los trabajos de restauración y que precinten la reliquia”. No es la primera vez que a José Luis Alonso Benito, un burgalés experto en restauración de orfebrería religiosa le levantan un proyecto. “Ya me hicieron la misma jugada cuando iba a restaurar el frontal del altar mayor de la catedral de Tarazona (Zaragoza). Y se me ha acabado la paciencia”.

En febrero de 2015, el Consejo de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias informó favorablemente para que Alonso acometiera los trabajos de limpieza y restauración del Arca Santa, datada en el siglo xi y que se conserva dentro de la Cámara Santa, recién restaurada por el Principado. Realizada en madera y recubierta de plata, el Arca Santa atesora la leyenda de ser originaria de Jerusalén y haber contenido, entre otras muchas, reliquias de Jesús y de la Virgen María, incluido el Sudario que también se venera en el templo ovetense (ver recuadro).

EXPERTO RESTAURADOR

Alonso tenía el aval de haber sido el restaurador de la Arqueta de San Genadio, de la catedral de Astorga (León), una de las principales piezas de la orfebrería prerrománica asturiana y coetánea del Arca Santa. A principios de 2014 fue llamado por el arquitecto del plan director de la catedral de Oviedo, Jorge Hevia, quien le solicitó un informe para la restauración del arca.

Así lo hizo, acompañado de un amplio estudio fotográfico, y con un presupuesto de 35.560, 34 euros (IVA incluido). El restaurador proponía una primera intervención en la tapa del arca –de gran valor por sus escenas decoradas con nielados sobre plata– y después acometer la restauración del cuerpo principal de la caja, bastante alterado a raíz de la voladura de la Cámara Santa acontecida durante la revolución de octubre 1934.

Tras varias comunicaciones entre el restaurador y el servicio de Patrimonio del Principado sobre la conveniencia de hacer también un estudio de rayos X del cofre, que se desestimó, finalmente se aprobó favorablemente su informe el 27 de febrero de 2015. Y ahí empezó su calvario, que ha terminado con una denuncia presentada por Alonso contra el deán de la catedral, contra la empresa finalmente adjudicataria y contra funcionarios del Principado y de Cultura que está estudiando el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo. El 23 de mayo ha sido citado por el juez.

“La prensa asturiana hablaba de mí como la persona designada por la Administración para acometer la restauración del arca, pero no me llamaban ni del Principado ni del cabildo catedralicio”, cuenta Alonso. Hasta que un día llegó a sus oídos que el retraso podría deberse a cierto interés del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), dependiente del Ministerio de Cultura, en actuar sobre la reliquia. | Sigue leyendo.