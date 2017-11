Pastora Soler: “Ni psicólogo ni autoayuda, la vida me hizo salir de esto”

Reportajes / Artículos

No es fácil retirarse cuando se está en lo más alto. Pastora lo sabe bien. Tras 20 años de carrera, el 1 de diciembre de 2014, durante un concierto en Málaga, el cuerpo le dijo basta. Y lo dejó, sin saber si sería la última vez sobre un escenario. En estos tres años de 'baja laboral' ha sido madre, ha superado miedos y ha encontrado esa calma que ahora valora tanto. Por eso su nuevo trabajo no podía tener otro nombre: La calma.

Vuelve por la puerta grande, nada menos que en el Teatro Real… ¡Sin miedo!

La verdad es que si vuelvo es porque estoy completamente preparada y qué mejor manera que hacerlo así, el Real siempre ha sido uno de mis escenarios soñados.

¿Y por qué Madrid?

Estuvimos pensando empezar en Málaga, en el último escenario que pisé, pero me di cuenta de que quizá ese tenía demasiada carga emocional. Por eso pensé ir antes a otra parte y nos decidimos por la capital, que para mí también es una tierra muy especial. Por mis circunstancias, paso más de la mitad del año en Madrid y además surgió la oportunidad de que fuera en el Teatro Real y ya no tuve dudas. En Málaga haré la segunda parada.

Y las entradas ya están agotadas, ¿lo esperaba?

La verdad es que no, vuelvo sin presiones ni pretensiones y todo esto está siendo una sorpresa. Cuando llevas tres años fuera imaginas que de alguna manera tendrás que comenzar de nuevo, y encontrarte con esa acogida… es un regalo.

Y ya ha colocado ‘La calma’ en el número uno. El primero de su carrera. ¡Enhorabuena!

Gracias. Es increíble y más en el momento en el que está ocurriendo. Tanto tiempo apartada de todo, sin hacer conciertos, ni promoción… piensas que la gente se olvidará de ti. Pero nada de eso. Y yo que pensaba retomar poco a poco y hacer un trabajo de refrescar la memoria... No me ha hecho falta: estaban esperándome.

¿Qué le da calma a Pastora Soler?

El disco se llama así porque he valorado muchísimo haber conseguido encontrar esa calma. Creo que nunca la había sentido. Esa sensación de poder pararte, valorar cosas, leer un libro… También un embarazo y un bebé ayudan a encontrarte. Hay que tener en cuenta que yo empecé en esto siendo casi una niña, cuando todavía no había terminado ni de estudiar, y siempre he estado en la vorágine de una cosa detrás de la otra, compaginando varias al mismo tiempo, y nunca había encontrado tiempo para disfrutar de lo bien que se trabaja desde la calma. ¿Y qué me da calma? Pasar una mañana entera de promoción y llegar a mi casa, esperar a que mi hija se duerma la siesta, y ese momento de silencio absoluto en la casa…. Eso me da calma. Y tenerla cada día hace que encuentre el equilibrio que antes no tenía.

¿Podemos entonces, de alguna manera, agradecerle a ella su vuelta?

Pues sí, a mí la tristeza de todo ese decir adiós me duró poco. Al mes de parar me entero de que estoy embarazada. Y ahí empezó un resurgir, una inyección de vida. Sin ella no sé si hubiera vuelto alguna vez. Ella me dio la energía.

Cuando habla de su ‘parón’ asegura que dejó de disfrutar cantando, ¿de verdad su trabajo se convirtió en un problema?

Sí, por supuesto. Yo es que he sido siempre muy artista de escenario, de directo y ahí era donde disfrutaba. Para mí el escenario era el fin y si eso se cae, se cae todo. Disfrutaba tanto dando conciertos, que enseguida noté que algo me estaba ocurriendo. Pasé de desear que se parara el tiempo cuando estaba sobre el escenario a todo lo contrario, pensar ‘que se acabe esto ya’. Esos episodios traumáticos generaban mucha inseguridad en mí y mirar hacia otro lado y forzar la máquina solo hacía que agravar el problema. Y desde que empecé a sentirme mal, allá por marzo de 2014, todavía hice 15 conciertos pasándolo realmente mal. Defender la gira se convirtió en una pesadilla.

¿Cuál es la cura para el miedo escénico? He leído que los fans le enviaban libros de autoayuda.

Sí, en cuanto paré, empecé a recibir cartas y mensajes por las redes sociales de gente que estaba viviendo lo mismo que yo. No te puedes imaginar lo que hay en cuanto a fobias y a miedos. La gente me contaba sus experiencias y cómo las habían superado. Recibía de todo, pero sobre todo cariño y ánimos.

¿Y cómo lo superó?

Lo primero fue no ponerme ningún tipo de presión. Pensé ‘yo me olvido de todo esto y si algún día siento de nuevo la llamada para volver, pues vuelvo y si no, pues nada’. Era consciente de que había tenido una carrera maravillosa y larga, de que me lo había pasado genial, y que si se tenía que acabar ahí, estaba dispuesta a aceptarlo. Por eso creo que mi principal ayuda ha sido no ponerme metas. Ni fui al psicólogo ni me encomendé a los libros de autoayuda. Me dejé llevar y la vida, al final, me hizo salir.

Y ahora a celebrar su gran retorno, pero en realidad ya se subió a un escenario hace unas pocas semanas. ¿Verdad?

Es cierto. No quería idealizar mi gran vuelta y cuando Alejandro Sanz me propuso subir con él a cantar un tema en uno de sus conciertos, me pareció una manera preciosa de ‘volver’, de su mano y ante 50.000 personas. Fue un choque fuerte y estuve muy arropada por el.

¿Cuál es para usted la diferencia entre cantar con la cabeza y con el corazón?

Yo lo diferencio mucho y soy muy pesada con la técnica vocal. Para hacerlo perfecto, tienes que cantar sin poner nada de alma ni corazón y, cuando salga en mi primer concierto, tendré que hacerlo así. Si lo hago con el corazón, creo que no voy a poder cantar. La mezcla perfecta está entre una cosa y la otra: usando bien la cabeza, pero poniéndole muchísima emoción, alma y corazón.

¿Se ve en algún formato televisivo musical, de esos que están tan de moda?

Sí, todo ese tipo de programas te aportan mucho, además creo que con mi bagaje musical aconsejaría bien a gente que empieza. Me gustaría.

Y ya que hablamos de tele, cuando coge el mando, ¿es usted más de informativos o de ficción?

Soy de las pocas personas a las que no les gusta hacer zapping. Yo a mi marido le digo: ‘cambia tú’. Y soy un chollo porque me conformo con lo que ponga. Puedo pasar días sin tele. Si tengo que elegir algo, me gustan los documentales, programas musicales, veo La Voz y OT. También me gustan las series.

¿Cuál es la última que ha visto?

Ahora con las plataformas de series lo que me pasa es que soy una impaciente y si me pongo una, me la tengo que ver entera en tres días. La última ha sido ‘Narcos’. En cuanto se nos dormía la niña, salíamos corriendo a ponerla.

¿Le ha cambiado la maternidad?

Claro, la maternidad te cambia completamente. Creo que por mucho que se llegue a la igualdad y a pesar de que es cierto que los hombres se implican en la crianza mucho más que antes, nunca llegan a nuestro nivel. Yo lo veo en mi casa: mi marido colabora muchísimo más de lo que lo hizo mi padre.

¿Es de las que piensa que los niños son de las madres?

Sí y además que de forma natural ellos lo tienen asumido así. Se ha conseguido mucho, pero todavía queda por hacer.