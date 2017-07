Podemos: al cielo se llega por Toledo

Reportajes / Artículos

Si los caminos del Señor son inescrutables, el asalto a los cielos que planea Podemos tiene alguna que otra estación intermedia. Se puede llegar desde la gestión en ayuntamientos, pero ahora la formación morada tendrá la oportunidad de demostrar cómo se desenvuelve en la gobernación de una comunidad autónoma. Podemos entrará en el gobierno de Castilla-La Mancha si las bases lo aprueban. La semana pasada, el Consejo de Coordinación aprobó el pacto, que fue refrendado por el Consejo Ciudadano. Ahora, una consulta a los inscritos decidirá si finalmente el partido que dirige en la región José García Molina, entra en el gobierno de Emiliano García-Page. El pacto surge en un momento delicado. Los presupuestos generales de 2017 aún no han sido aprobados, y las relaciones entre los tres partidos que conforman el parlamento regional (PSOE, PP y Podemos), han sido tensas.

“Para ver como se llega a la idea del pacto, hay que entender el último año. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo de investidura muy exigente con el PSOE –los dos diputados de Podemos en el Parlamento regional votaron a favor de García-Page–, en el que nos comprometíamos a un cambio importante de hoja de ruta respecto a lo que había sido el ejecutivo de María Dolores de Cospedal”, declara García Molina. “Durante el primer medio año funcionó bastante bien, pero a partir de ahí, todo empezó a torcerse. Incluso la comisión de seguimiento que teníamos del acuerdo. Muchas veces el PSOE venía a las reuniones con los deberes sin hacer, y las cosas empezaron a atascarse y a funcionar bastante mal, por eso decidimos romper el acuerdo de investidura”. En ese momento, el PP de Cospedal tendió su mano al PSOE, que rehusó y continuó gobernando a pesar de las dificultades de hacerlo en minoría. “Habíamos tenido algunas discrepancias en lo que al grado de cumplimiento de los acuerdos de investidura se refiere y era el momento de explorar otras fórmulas”, explica José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de la comunidad.

Pacto de garantías

Tanto en Podemos como en el PSOE ven el pacto como una solución para romper el bloqueo institucional que la comunidad padece desde hace meses y que impedía aprobar los presupuestos de 2017. Guijarro explica: “Se trata de dotar de estabilidad y de garantías a todos los asuntos en los que venimos trabajando juntos desde el inicio de legislatura. La incorporación de Podemos en el gobierno es una fórmula que el presidente consideró acertada para que puedan ellos mismos gestionar los asuntos que les son de mayor interés, y podamos aprobar unos presupuestos”.

García Molina afirma que la clave para llegar a un acuerdo ha sido garantizar que las iniciativas presentadas por Podemos y aprobadas en el Parlamento se cumplan. “Cuando el presidente García-Page me llamó, lo que más le repetí fue ‘¿y qué garantías tenemos de que lo que acordemos se cumpla?’. La respuesta del presidente fue: ‘Si queréis garantías, la mejor solución es que las iniciativas que queréis llevar a cabo también sean gestionadas por vosotros”.

El pacto contempla otorgar dos cargos a Podemos, la vicepresidencia segunda del Gobierno, y una nueva consejería. “Cuando hablamos con el PSOE, la idea no era generar una crisis de gobierno –explica García Molina– en aras de garantizar que nuestras propias medidas las podamos gestionar, surgió la posibilidad de crear la consejería de Garantías Ciudadanas”. Este nuevo cargo se crearía a expensas del Plan de Garantías Ciudadanas, conocido como ‘Plan Podemos’. La iniciativa se basa en tres pilares: “Nadie sin una vivienda, nadie sin suministros para el hogar y nadie sin una renta mínima, principalmente por la vía del empleo”. Guijarro afirma que el plan “es una apuesta interesante en la que el PSOE también cree de una manera firme”.

Transparencia

La nueva vicepresidencia tendrá también competencias en materia de participación ciudadana y transparencia, piezas clave para la formación morada. El primer vicepresidente de la comunidad continuará siendo José Luis Martínez Guijarro, hombre de confianza de García-Page, que explica las funciones de esa nueva vicepresidencia: “Se va a encargar de impulsar proyectos en los que Podemos tenga especial interés, como una ley de participación ciudadana y algunas cuestiones de relaciones institucionales.”

La idea del pacto entre los dos partidos nace a mitad de la legislatura. El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha cree que la posibilidad de acuerdo no llega tarde. “Antes éramos demasiado jóvenes, la mayoría de los que estamos aquí no teníamos experiencia política previa. En estos dos años hemos demostrado que tenemos solvencia a la hora de presentar iniciativas política, ahora nos toca demostrar que tenemos eficacia a la hora de gestionarlas. Estamos preparados para gobernar y facilitarle la vida a la gente”. Desde el PSOE afirman que el pacto es la evolución natural del trabajo con Podemos durante la legislatura.

De darse el pacto, sería la primera vez que Podemos entrase a formar parte del gobierno de una comunidad autónoma, hecho que desde la formación morada califican como “oportunidad histórica”. Desde ambos partidos se alude a las características particulares del Parlamento castellano-manchego, en el que tres partidos se reparten todos los escaños (16 del PP, 15 del PSOE y 2 de Podemos). “Allí donde haya una posibilidad de pacto, sobre todo en aquellas regiones donde aún gobierna el PP, hay una vía a explorar”, apunta García Molina. “Con todas las cautelas, el partido con el que mejor puede entenderse Podemos para crear hojas de ruta, es con el PSOE. Muchos ojos se van a clavar en nosotros. Este acuerdo, en el caso de que se dé y lo ratifiquen las bases, nos permitirá trabajar con el PSOE de forma eficiente. Si la experiencia es positiva, siempre será un espejo en el que mirarse a nivel estatal, y confío en que así pueda ser”.

Guijarro, por su parte, advierte que el PSOE "no ha tomado esta decisión para agradar a nadie en el partido, la hemos tomado para dar estabilidad a la comunidad autónoma".