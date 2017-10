Pol responde a Adara

Reportajes / Artículos

“Las fotos me han gustado mucho, son espectaculares, está muy guapa. Es una gran portada”. Es la primera vez que Pol, el gran hermano genéticamente perfecto de la edición número 17, habla del interviú de su ex, Adara, publicado esta semana. Pero no todo son palabras bonitas. “Veo la portada y siento lástima, me da pena”, asegura en un tono, no de cabreo, sino de alivio. En la entrevista que acompaña su espectacular desnudo, la madrileña le acusa de ser el culpable de la ruptura por inmaduro y por no haberlo dado todo por la pareja. “No estoy de acuerdo. Ella no puede hablar nada malo de mí, solo puede hablar maravillas”, dice, dejando entrever que Adara ha contado una visión distorsionada de la realidad que han vivido en los 11 meses de relación y cuatro de convivencia. Su ruptura en septiembre fue Trending Topic durante todo un día. Y lejos de guardar las armas, lanza un reto. “Ahora quiero hacer yo un interviú con mi cuerpo genéticamente perfecto y mi baguette de 25 centímetros”. Esta semana, Adara ha confesado que nunca hubiera protagonizado este desnudo si hubiera seguido la relación con Pol “por respeto”. El catalán ríe y sentencia: “Si estuviéramos juntos el que no podría hacer un desnudo en interviú sería yo, pero no por respeto, sino porque ella me lo prohibiría”.