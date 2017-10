Poliolvidados

Reportajes / Artículos

Los hombres y mujeres de la foto son la primera generación que sobrevivió a la polio. Tienen más de 50 años y con la edad sufren fatiga, dolores, debilidad muscular o problemas respiratorios. Es un síndrome poco conocido que muchas veces no saben diagnosticar. Los afectados denuncian obstáculos en las ayudas y jubilaciones. El 24 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, gritarán para no ser olvidados.

No quieren mirar al pasado, aunque a cuestas lleven las consecuencias de un problema de salud pública que impidió que les llegase la vacuna que les podría haber librado de tanto dolor. Eran los años 60 y la política sanitaria del franquismo no facilitó a toda la población un remedio que ya se conocía hacía casi una década. Aquí, la vacunación contra la poliomielitis –enfermedad contagiosa que afectó principalmente a los niños– no se hizo exhaustiva hasta 1976, mientras que Dinamarca ya lo hacía desde 1956 e Italia, desde 1961. Una negligencia que provocó 50.000 casos de polio y miles de muertes. Este virus, que afectaba al sistema nervioso central y a la red nerviosa que regula los músculos, provocó una epidemia mundial y hoy unas secuelas conocidas como síndrome postpolio (SPP).

Desde la Asociación de Polio y Postpolio de Cataluña (APPCAT) aprovechan que el 24 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis para que se oigan sus reclamaciones. No quieren ni lástima ni denuncias de errores y horrores pasados. “Queremos mirar al futuro, reclamar nuestros derechos, que se nos atienda como es debido, tanto sanitaria como administrativamente. La ley nos reconoce un derecho a la jubilación anticipada, pero en la práctica nos ponen tantos requisitos que tenemos que pelear años en los tribunales para alcanzar lo que nos corresponde”. Joana Rodríguez, vicepresidenta de esa asociación, habla por los más de 40.000 afectados de SPP que se calcula que hay en España. Esta semana elevarán la voz para que aquellos niños de la polio accedan a ayudas y tratamientos que faciliten su vida.

Poco conocido

Tras una vida de superaciones, exclusión, graves discapacidades y dolores, lograron llevar una vida normal hasta que al llegar a los 50 o 60 años, y sin previo aviso, apareció el síndrome postpolio. “El mismo mal que tuvimos de pequeños, pero ahora con otro nombre. Es una dolencia neurológica degenerativa sin cura y con un futuro incierto”, en palabras de Jordi Ullés, presidente de APPCAT.

Se empezó a hablar de este síndrome en los países nórdicos en los años 80. “Allí la epidemia de polio llegó antes, hacia 1954, y los afectados llegaron antes a la edad crítica en la que aparece el síndrome. Pero aquí, hasta ahora casi no se conocía. Esta es la primera generación en España que sobrevivió a la polio y tienen más de 50 años”, explica el doctor Enric Portell, médico rehabilitador del Instituto Guttman.

Es uno de los escasos especialistas de este país que conoce en profundidad las secuelas de la polio. “Hubo miles de niños afectados que quedaron con graves secuelas y nadie se ocupa de ellos. De hecho, hay médicos jóvenes de atención primaria que no saben ni qué fue la poliomielitis”, añade Portell.

Los enfermos encuentran en este médico un aliado cercano para dirigirles en sus tratamientos y para elaborar informes que les permitan que su afectación sea reconocida como incapacitante en los tribunales.