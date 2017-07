Precarios sobre ruedas

Reportajes / Artículos

Cerca de la estación madrileña de Metro de Tribunal, Pablo Sánchez se cobija a la sombra con su bicicleta. “Tengo 34 años y trabajo más de 15 horas diarias. Mis ingresos son el único sustento de toda la familia –una pareja en paro y tres hijos de ocho y seis años, y otro de un mes–, por lo que ni desayuno, ni como, ni ceno con ellos”, se lamenta.

Cada día se levanta a las cinco de la mañana para ir desde Cedillo del Condado (Toledo) hasta Madrid, a 49 kilómetros, donde comienza a trabajar a primera hora en una frutería. “A las dos de la tarde empiezo con Deliveroo –empresa de reparto de comida en bicicleta o moto–. Hay días que termino a medianoche, y después debo volver al pueblo... Duermo unas tres horas al día para mantener a mi familia”, relata.

Tener un trabajo fijo le permite ser una de las pocas caras visibles de la Asociación Nacional de Ciclomensajería (ANC), en la que, al igual que en ridersXderechos de Cataluña, la mayoría de los integrantes rehúyen identificarse por miedo a represalias de las empresas. Ambas asociaciones denuncian la situación laboral que viven los repartidores.

Cuando Sánchez, ecuatoriano y técnico sanitario de anatomía patológica que llegó a ejercer en España, firmó su contrato con Deliveroo, le obligaron a inscribirse como autónomo y tener su propio vehículo y smartphone. A cambio, la empresa le pagaría 4,25 euros por entrega.

Pero Deliveroo le prometió otras condiciones que no figuran en el contrato: “Me aseguraban que cobraría dos pedidos a la hora aunque no se efectuaran, y un mínimo de 20 horas semanales de reparto”. A preguntas de interviú, Deliveroo desmiente ese extremo. Ahora, la compañía británica ya no asegura el pago mínimo, sino que depende de las entregas realizadas, lo que significa que los riders (como se hacen llamar estos trabajadores) pueden pasar horas esperando un pedido sin cobrar nada por ello.

Sánchez comenta que, de las 70 horas semanales que pone a disposición de Deliveroo, por las que cada 15 días gana entre 500 y 600 euros, últimamente solo le conceden unas 30 y no siempre continuas. Eso le obliga a pasar la mayor parte del tiempo en Madrid. “La relación directa con la empresa se limitó a dos entrevistas personales. Cualquier otra comunicación posterior se realiza telemáticamente y sin la certeza de que te vayan a responder”, denuncia.

A su vez, trabajar constantemente con un smartphone le agota. “Este sonido es estresante para mí. Vas en la bici y el pedido se anula directamente si no lo aceptas en tres minutos”, relata mientras su móvil suena varias veces por un solo encargo.

Inseguridad

Antes repartía en moto, hasta que un camión se la destrozó en un accidente. Deliveroo se desentendió del siniestro. “La empresa se asegura de que tengas tu seguro en regla para que los riesgos sanitarios recaigan en ti”, apostilla.

La compañía, para evitar problemas legales, también impone un vocabulario a sus trainers (repartidores que forman a nuevos mensajeros). En un e-mail, publicado por ridersXderechos, la empresa prohíbe el uso de palabras como ‘salario’, ‘trabajo’ y ‘contratación’. En su lugar prefiere “pago por servicio”, “actividad” y “colaboración”.

No es el único motivo de queja. La forma cúbica de las mochilas de Deliveroo aumenta el peligro en caso de caída, denuncian algunos ciclistas, como un joven de 19 años, que pide el anonimato por miedo a represalias. Le atropelló un automóvil: “Ocurrió en la Cuesta de San Vicente. Me di con la cara en el cristal del coche; me rompí los dientes y casi me fracturo las piernas; además, se me rompió la bicicleta”. Tuvo que comprarse otra por 250 euros. “Casi me mato y nadie me cubrió nada; me vi solo en todo esto”, dice.

Facturas a medida

Parecidas condiciones soportan los empleados de Glovo, que opera en Barcelona y Madrid. Un trabajador que también pide no identificarse no cree que vayan a mejorar las condiciones. Ingeniero industrial, vive en Madrid con su mujer, con la que apenas coincide, lo que daña su relación personal. “Por ahora la veo poco. La necesidad nos obliga a estar separados muchas horas”, explica.

Las pagos de Glovo se basan en un ingreso de 2,50 euros por entrega realizada, más 55 céntimos por kilómetro recorrido, a los que hay que sumar cinco más por minuto de espera, cuentan los riders. La empresa confirma ese baremo, pero matiza que la media de lo que dan al repartidor es seis euros.

Pero cobra a sus colaboradores una fianza de 60 euros por el equipo: mochila, funda de móvil y batería auxiliar, lo mismo que Deliveroo. En Stuart, otra firma de reparto, la fianza es de 100 euros.

Esta última empresa imita a las anteriores. Laura Calvo, antigua empleada de Deliveroo y actualmente con Stuart, explica: “No tenemos ningún contrato firmado; tenemos nuestras facturas, siendo cada una un contrato que justifica mi trabajo con ellos”. Deliveroo y Glovo fabrican las facturas de los autónomos que trabajan para ellas.

Stuart promete a sus riders una base mínima garantizada de seis euros la hora, y cuatro más por pedido. También ofrece bonus por trabajar de noche, fines de semana o bajo la lluvia. Sus ciclistas podrían ser los mejor pagados del sector si no fuera porque solo cobran completo el primer pedido; los siguientes, hasta el séptimo consecutivo, se pagan a 1,6 euros. Laura Calvo no gana más de 500 euros al mes a media jornada. Asociada a la ANC, le gustaría “trabajar para una cooperativa o una pequeña empresa que tenga en cuenta a sus trabajadores”.

Alejada de esta precariedad está Amazon Prime Now, que utiliza una subcontrata para sus entregas. Todos sus repartidores tienen contrato laboral, lo que les asegura vacaciones pagadas, seguridad social y un sueldo fijo mensual. “Somos los ciclistas los que nos repartimos los turnos. Además de la bicicleta, la empresa pone gratis los forros polares, camisetas, impermeables...”, afirma Andrés Clavo, empleado de la subcontrata Instapack, contento con sus condiciones.

Este joven de 28 años asegura que en su empresa hay turnos de 8 y 6 horas dos o tres días a la semana. Así pueden descansar dos o tres días. "La mayoría de nosotros venimos de empresas como Deliveroo o Glovo; aquí ya tenemos algunas condiciones que ahora ellos reclaman", concluye recordando su pasado.