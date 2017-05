¿Quién es la Gran Deseada?

Reportajes / Artículos

Sedujeron en la tele y enamoraron en interviú. Por primera vez, la audiencia decide quién es la ganadora del Gran Hermano más sexy: de Fresita (GH5) a Sofía (GH16),

todas tienen sus razones. Repasa sus fotos y vota. El título de 'La grande entre las grandes' está en juego y... la cosa está que arde.

Paula Gh15 “Merezco ganar porque yo soy real”

“Siempre he tenido una actitud muy transparente, he hecho todo lo posible para que la gente viera mi verdad. Me gustaría que la gente me eligiera como la mejor ganadora de la historia de ‘GH’ porque yo soy real. Incluso antes de que dijeran que me había operado el pecho fui yo quien lo conté”, afirma convencida. El tono, sin embargo, cambia cuando hablamos de su lado más sexy: “En eso tienen mucho que ver los fotógrafos de Interviú”. Y sentencia: “Merezco ganar porque yo soy real”.

Susana GH11

“Este desnudo sube mi autoestima”

Ha reconocido que este posado de abril de 2014 fue su oportunidad de mostrar otra imagen. Y su naturalidad arrasó. “Todo el mundo piensa que soy una niña recatada. Me ha subido la autoestima, estoy en una nube”, decía.

Sofía Gh16

“¡Quiero pasar a la historia de Interviú!

Su reacción al ver su desnudo en esta revista no dejó lugar a dudas: “Quiero pasar a la historia de Interviú como la ganadora de GH que más ejemplares ha vendido”. Y le sobran personalidad, carisma y argumentos para defenderlo: “Las demás ganadoras son también espectaculares; pero cuando yo me miro en las fotos, solo veo perfección, no me creo que tanta perfección la pasee yo por la calle”.

Fresita GH5

“Quiero ganar para que se den cuenta de que hago falta en la tele”

Ha iniciado carrera como cantante, colabora en Fem Radio Barcelona y se acaba de estrenar como reportera de la tele on line del director porno catalán Conrad Son. “Después de 15 años sigo siendo querida porque tengo el don de la alegría y del amor. El estilo Fresita no pasa de moda, cada mes hay mil búsquedas sobre mí en Google. Quiero ganar este concurso para que se den cuenta de que hago falta en la tele, mis ‘fans’ se ponen muy rebeldes cuando no me cogen en los ‘realities’”.

Laura Gh12

“Tenía ganas de tener unas buenas lolas”

“La parte que más me gusta de mi cuerpo, después de los ojos, es el ojete. No me gustan mis tetas, me voy a operar”, dijo con su primera portada de interviú al ganar GH 12. Y se operó, y orgullosa lo lució en abril de 2012. “Me han dicho que me he pasado tres pueblos con la nueva talla, pero estoy contenta, tenía muchas ganas de tener unas buenas lolas”. Laura Campos fue madre en enero de Triana, su primera hija.

Naiala Gh8

“Me haría ilusión ganar, pido que la gente vote con el corazón”

Once años han pasado desde que entró en nuestras vidas, tiempo en el que ha sido propietaria de un restaurante. Ahora trabaja de relaciones públicas en Ibiza. “Me aparté de los medios porque la televisión incentiva a no trabajar y a ser tonto. Si me ofrecen algo que aporte y no haya que ser friky, volvería”. ¿Y la fama? “No soy cien por cien anónima, pero no es lo de antes. En esta encuesta parto con desventaja porque han pasado 11 años, pero igual la gente ve mi foto, se acuerda de cómo era y me vota. Me haría ilusión ganar, pido que voten con el corazón”.