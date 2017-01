"Quiero ser como Trump"

Reportajes / Artículos

La sombra de Donald Trump cruza fronteras y le surgen imitadores en todo el mundo. En España, un periodista planea aterrizar en las próximas elecciones municipales con las mismas ideas con las que Trump ha logrado vencer en las elecciones. Su nombre, Armando Robles. Su discurso: “La lucha contra el mundialismo económico que propicia la llegada de inmigrantes que amenaza con eliminar la identidad de las naciones”.

Armando Robles, director del periódico Alerta Digital y empresario, es la cabeza de una formación política que se promociona como Soluciona-Trump, con el apellido del presidente norteamericano “Soluciona-Trump es de naturaleza antiglobalista e identitaria –explica Robles– y viene a dar respuesta a aquello que los partidos tradicionales no están dando ni en España ni en Europa”.

El apellido del partido ya ha levantado la polémica. En la embajada estadounidense en España no les consta que Donald Trump ni ningún miembro de su gobierno hayan dado su apoyo ni su consentimiento para que en España se forme un partido político con el nombre del presidente. En realidad, Soluciona, sin apellidos, es un partido político que nació en el año 2013 y ya se presentó a las elecciones municipales de Málaga de 2015, en las que solo consiguió mil votos. De hecho, en el registro oficial del Ministerio del Interior, el partido solo consta como Soluciona, sin más palabras.

Para avalar sus nexos con el nuevo líder populista norteamericano, el líder de Soluciona-Trump asegura a esta revista que el economista Roberto Centeno, que participó como voluntario para captar el voto latino en la campaña de Donald Trump, es la persona “que ha aportado los principios económicos“ de su partido.

Sin embargo, Centeno se desvincula de Soluciona-Trump. “Eso es mentira. He participado puntualmente en su programa de televisión, pero no he asesorado a su partido, ni sabía que se llamaba Soluciona-Trump. No tengo nada que ver con ningún partido político en España. Si tuviera que participar con alguno, lo haría con Vox. Lo de denominar a un partido local Soluciona-Trump me parece un auténtico despropósito, aparte de que sería totalmente ilegal”.

Centeno subraya que “Trump no tiene intención de intervenir en la política interna de Europa ni de ningún otro país del mundo. Su intención es concentrarse en la política interna de Estados Unidos”.

“Derecho de sangre”

Armando Robles presume también de tener un flamante representante de Soluciona-Trump en Cataluña. Se trataría de Óscar Bermán, que fuera concejal del PP en la localidad barcelonesa de Palafolls. Pero Bermán asegura a esta revista que tampoco forma parte de este partido: “Sí que es verdad que me lo han ofrecido, pero no he dicho nada todavía. Ni siquiera sabía que se llamaba Soluciona-Trump”. | Sigue leyendo.