Rato: 1,2,3... Cuentas en Suiza

El acusado siempre tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. O ante varios. Es el caso de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno con el PP de Aznar, expresidente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Cajamadrid y Bankia. Rato, que ya ha sido condenado por apropiación indebida a cuatro años de cárcel en el caso de las tarjetas ‘black’ (gastó casi 100.000 euros en asuntos personales con su tarjeta corporativa) está acusado de otros delitos.

La investigación sobre Rato la lleva la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). En sus informes y en los de la Fiscalía Anticorrupción se aseguraba que Rato usó su poder como vicepresidente del Gobierno para conseguir contratos millonarios para empresas suyas y de algunos familiares. Cinco empresas de la trama Rato facturaron 82 millones de euros entre 1998 y 2004 a nueve compañías que él había privatizado como vicepresidente del Gobierno. La mayoría fueron pagos, según las investigaciones, sin contrapartida alguna. Sin embargo, el juez Antonio Serrano-Arnal decidió el viernes pasado archivar esa causa contra Rato. La fiscalía recurrirá esa decisión.

Otro de los delitos por los que se le investigaba es el blanqueo de dinero. La UCO trató de localizar una serie de sociedades y cuentas corrientes vinculadas a Rodrigo Rato en Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Estados Unidos. Hasta ahora habían aparecido dos cuentas corrientes en bancos suizos vinculadas a Rato. En una de ellas, del Banco Cantonal de Zúrich, recibió un pago de seis millones de euros procedente de la banca de inversión Lazard, a quien Rato habría favorecido luego desde su cargo en Bankia. En esas dos cuentas abiertas en Suiza vinculadas a Rodrigo Rato llegó a haber un saldo de 14.200.000 euros (ver interviú número 2.034, del 20 de abril de 2015).

Fuentes judiciales del país helvético confirmaron a esta revista que en otra investigación paralela abierta en Suiza, la justicia de ese país ha localizado otra cuenta corriente vinculada a Rato, la tercera en ese país. La justicia española desconoce aún la existencia de esa tercera cuenta porque Suiza, como Mónaco, Estados Unidos y Luxemburgo, se han negado a colaborar en la comisión rogatoria solicitada por el juez Antonio Serrano-Arnal, encargado del caso Rato.

“Se han enviado a Suiza comisiones rogatorias pidiendo información por un delito fiscal cuando todo el mundo sabe que Suiza no colabora en perseguir ese delito”, explica una fuente judicial que no acierta a comprender por qué el juez no explicó en sus escritos que la investigación era por otros delitos (de los que Suiza sí da datos a otros países), como blanqueo de dinero y cohecho. La primera respuesta suiza y del resto de los países fue negativa y las comisiones rogatorias tuvieron que volver a ser redactadas y ampliadas nueve meses después.

Es cierto que Rato está siendo investigado por delitos fiscales. La Agencia Tributaria estima que defraudó a Hacienda prácticamente todos los años entre 2004 y 2015. Algunos de esos delitos han prescrito, pero otros no. Rato se acogió también a la amnistía fiscal dictada por el PP: La cantidad que habría defraudado a Hacienda es, según los informes de los inspectores, de 6,8 millones de euros.

Rato estaba –hasta el pasado día 26– siendo investigado por un delito de blanqueo de dinero (tenía ocultos siete millones de euros en paraísos fiscales como Gibraltar, Suiza y Dominica cuando era vicepresidente del Gobierno). Se le acusaba también de malversación y cohecho (los 82 millones cobrados por sus empresas a grandes firmas españolas que habían sido privatizadas por el gobierno del que era vicepresidente económico).

Las pesquisas de la Guardia Civil indican que Rato también podría haber cometido un delito de corrupción entre particulares. Hizo que uno de sus hombres de confianza, Alberto Portuondo, trabajara en Bankia y también en empresas de publicidad que lograban contratos con el banco. Portuondo consiguió así cuatro millones de euros de dos agencias. El 20 por ciento, unos 835.000 euros, se los devolvió a Rodrigo Rato a través de una de las empresas de la trama.

El último asunto que Rato tiene pendiente con la justicia es la salida a Bolsa de Bankia. Rato se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de falsedad contable y fraude a inversores al no facilitar la información real cuando Bankia salió a Bolsa, en 2011. Más de 300.000 personas resultaron perjudicadas por esa operación. El juicio tendrá lugar, con Rato en el banquillo en la Audiencia Nacional.

Realización personal

Fuentes próximas a Rodrigo Rato explicaron que su vida es “complicada” y que en ocasiones recibe insultos cuando es reconocido en algún lugar público. Afirman, eso sí, que sigue practicando el yoga y la meditación, a los que se aficionó hace ya más de diez años. De hecho, el exvicepresidente participó el pasado año en un retiro de silencio de seis días celebrado en el Centro Internacional de Estudios Budistas de Pedreguer, a unos diez kilómetros de Denia (Alicante).

Aquel retiro espiritual, con alimentación estrictamente vegetariana, siguió el método “de Shamatha”, que contribuye a “conocer tu estado emocional, tu nivel de estrés y permite comprender por qué tu mente se comporta como lo hace. Tiene beneficios sobre el sistema circulatorio, el sistema cardiovascular, la ansiedad y el sistema nervioso”, asegura una de las personas que compartió curso con Rato.

Lo dirigió el gurú Allan Wallace, discípulo del dalái lama. Rato participó con otras 130 personas durante cuatro días, acudía a las sesiones de meditación y aprendió técnicas para "aliviar el cuerpo y calmar las tendencias discursiva de la mente", pero no fue capaz de concluirlo