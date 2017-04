Ruben Juste: “No soy el cerebro de Podemos, solo soy un apéndice”

Reportajes / Artículos

Cuando Rubén Juste (Toledo, 1985) dejó su pueblo, Nambroca, para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, nunca imaginó que acabaría montado en un autobús señalando la estrecha relación entre el poder político y el poder económico en España, lo que se ha bautizado como la trama y que Rubén ha detallado en su libro IBEX 35. Una historia herética del poder en España (Capitán Swing), fruto de una investigación de seis años.

La semana pasada saltó la noticia de su fichaje por Podemos como asesor, por lo que muchos le han colgado el cartel del “nuevo cerebro” del partido, idea que rechaza. Rubén, aficionado a las series en habla inglesa –su debilidad es la americana Orange Is the New Black–, es doctor en Sociología y fue en su vida universitaria cuando se nutrió de “todo el ambiente que también rodea a Podemos, que no es otro que el del 15-M”.

Como muchos compañeros de su generación, “la más preparada de España”, ha sufrido la falta de empleo y ha tenido que emigrar. Primero, a Australia, donde trabajó en lo que iba saliendo y rechazó una oferta de asistente personal para un banquero. Más tarde viajó a Latinoamérica, donde fue consejero de distintas formaciones políticas. Ahora, de vuelta a casa, afronta “muy contento” su nueva etapa ligada a la formación morada.

¿Por qué decide escribir este libro?

Tenía inquietudes en relación a las élites y había varios profesores que andaban en eso en la facultad, donde pude conocer a Narciso Pizarro, que ha ahondado mucho en las élites en la España de la Transición y posteriormente. En la parte más existencial, nos ha tocado una crisis económica y hay que tratar de explicarla y vivirla. No había salida laboral aquí, tuve que ir al extranjero, y la tesis sobre las puertas giratorias en el IBEX 35 también se convierte en una salida para explicar el momento.

Ha dicho que tuvo que irse al extranjero, ¿cómo fue esa experiencia?

En primer lugar fui a Australia, pero no fue una aventura tan espectacular como la que puede tener Urdangarin en Estados Unidos con Telefónica. Trabajé para un banquero y no precisamente como contable, sino como leñador en la montaña. Hice trabajos de todo tipo, lo que le ha tocado a la generación más preparada de España. De ahí me fui a Latinoamérica, donde fui consultor político y profesor en algunas universidades.

¿Para qué formaciones fue consejero?

En Paraguay, para el Frente Guasú, que era la formación del presidente Fernando Lugo; este luego fue depuesto en medio de un juicio político que llevó a una condena por organismos internacionales. Y después para Avanza País, que ahora tiene la alcaldía en Asunción.

En la televisión de la cafetería donde se realiza la entrevista aparece Larry Fink, presidente de BlackRock, la empresa de gestión de fondos más grande del mundo, de la que también habla en el libro el nuevo asesor de Podemos. A Rubén se le van los ojos al aparato: “Es alucinante que el mayor banquero del mundo esté opinando sobre el brexit”.

¿De dónde nace el concepto de la trama?

Es una noción de la sociedad de que el poder político está intensamente relacionado con el económico. Y ahí basa su poder, en el enriquecimiento, el compadreo de las empresas y el Estado. En su aspecto formal viene de Manolo Monereo, que escribe un artículo con Héctor Illueca sobre la relaciones de las élites políticas y las élites económicas, que deviene en una democracia muy débil. Un 20 por ciento de los consejeros del IBEX 35 proceden de la alta administración del Estado…

¿Qué diferencia hay entre la trama y la casta?

La casta son políticos. Cuando se habla de corrupción, vienen a la cabeza Aznar o Bárcenas, pero pocas veces salen Villar Mir o Florentino Pérez, la otra cara de la moneda, que también aparecen en el cuaderno de Bárcenas, que demuestra que este país está conducido por intereses espurios que permiten que esa trama sobreviva a base de recursos económicos.

¿En qué momento Pablo Iglesias le plantea ser asesor de Podemos?

Ha salido sobre la marcha, no había nada premeditado. Algunos dicen que este libro me lo manda Pablo Iglesias. Yo creo que mucha gente del propio sector que ahora recela de esta lectura debería saber lo que cuesta hacerlo. A mí me ha costado sudor, sangre y problemas personales, porque había que sacar esto adelante como fuera y ha sido sin ayuda de nadie ni de nada.

Empezó hace seis años, cuando aún ni existía Podemos…

Claro, esto empezó antes. Algunos de Podemos conocían la investigación, pero no tenían ninguna relación. Esto surge por mediación de un diputado que conozco [José María Guijarro, secretario del grupo parlamentario] al que doy un libro para que se lo pase a Pablo Iglesias, igual que se lo doy a él o se lo doy a otros diputados, otro a Mario Conde…

Dicen de usted que es el cerebro del nuevo Podemos en la reestructuración que se está haciendo del partido. ¿Lo considera así?

No, me considero uno más en todo el núcleo de pensamiento, que es una generación al final. El cerebro es Podemos, yo solo soy un apéndice más.

¿Cuál es el sueldo como asesor de Podemos?

Es el mínimo como asistente parlamentario [según el portal de Transparencia de Podemos, los asistentes parlamentarios en el Congreso cobran 1.914,96 euros brutos al mes]. Para un doctor en Sociología no debería ser eso, pero lo establecemos así y lo veo muy lícito porque hay que dar ejemplo.

¿Cómo vivió el proceso de Vistalegre y la confrontación entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón?

Yo me mantengo al margen de todo eso. Vengo de la universidad y de la prensa, nunca he querido meterme en ello y espero no intervenir en esa disputa. Lo que me importa es que salga adelante una tesis y una idea de cómo funciona el poder económico y cómo resolver esos problemas.

¿Echa en falta a algún representante de la monarquía en el autobús?, ¿forman parte de la trama?

Ya se verá… La trama es grande y hay tiempo por delante. No sabemos si seremos nosotros o la realidad la que tire del hilo. En mi libro yo los señalo. Obviamente han estado en el centro, y el primo del rey Juan Carlos ha sido consejero de muchas empresas del IBEX 35, y miembros del primer Gobierno del Rey participaron en empresas de ese índice. También hay familiares, como su hija, que trabaja en la Fundación de La Caixa, o el yerno en Telefónica, con lo cual tenemos una relación…

Otra de las personas de las que habla mucho en el libro pero no aparece en el Tramabús es Florentino Pérez.

El autobús es un punto de partida. Las rutas son lazos, y lo que ilustramos es, por ejemplo, que Aznar está relacionado con Florentino a través de ACS porque está Caja Madrid en medio. Y allí meten a Blesa, que financia todas las operaciones de Florentino Pérez, no solo en ACS, sino también en el Real Madrid. Quien financia la compra de Cristiano Ronaldo es Caja Madrid. El tramabús da a conocer la relación de estos personajes con el poder político al construir su fortuna. Florentino fue de los primeros en señalar la necesidad de una reforma laboral en 2010. Después fue Villar Mir y, un mes después, se realiza la reforma laboral, que permitió a estas empresas de la construcción deshacerse de parte de sus empleados.

Ignacio González ha sido arrestado por la gestión del Canal de Isabel II. ¿Se están acercando a Esperanza Aguirre?

A lo que se acerca es al poder político y a las máximas autoridades. En el caso del Canal, Cristina Cifuentes estaba en el consejo de administración en 2010, que es cuando se producen todos los hechos que afectan a Ignacio González. Cada vez se va acercando más la lupa de los jueces a las máximas autoridades. Y allí están Aguirre o Aznar.

¿Habrá alguna sorpresa en la declaración de Rajoy en la Gürtel?

Está asegurado que practicará su política preferida, que es el mutismo. Será un espectáculo bochornoso, que es ver a un presidente del Gobierno citado para que explique lo que sabe sobre el caso Gürtel y que no dé ningún tipo de explicación y su figura como Presidente del Gobierno del Estado Español se vea cuestionada.

¿Qué piensa de las primarias del PSOE?, ¿se atreve a vaticinar algo?

Tiene que ver con los dos PSOE: el de los grandes empresarios de la beautiful people, que crearon las grandes multinacionales donde han acabado y que tiene sus propios intereses, y el de los alcaldes que tienen un trato directo con los ciudadanos y la militancia. Felipe González no tiene por qué responder a la militancia, sino a su socio, que es Carlos Slim [el empresario mexicano, cuarta fortuna del mundo, según la revista Forbes]. | Sigue leyendo.