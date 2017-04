Sanción para el doctor ‘malfollada’

Reportajes / Artículos

Ocurrió el seis de septiembre de 2016, en Llano de Brujas, municipio murciano a 40 kilómetros de Alhama en el que el Doctor Ramón Gallego se encontraba en comisión de servicios. Patricia López, una joven universitaria, fue remitida a su consulta tras acudir al Hospital General Reina Sofía de Murcia. Tras salir de la consulta del Dr. Gallego, Patricia decidió publicar en Facebook lo ocurrido en el Centro de Salud de Llano de Brujas: “esta mañana al ir a mi médico de cabecera me he encontrado con un indeseable, la verdad- comienza relatando la joven.- El médico me ha ofrecido un cigarrillo y lo he rechazado y el se ha puesto a fumar en la consulta. Lo peor ha sido cuando me a dicho que no me iba a recetar lo que me habían mandado en urgencias porque me iba a poner gorda y ahora mismo tenía un cuerpazo según él”. Patricia además aseguró, que tras preguntarle el médico si tenía problemas en casa y ella negarlo, Gallego Navarrete siguió peguntando: “quien estaba más buena, si mi madre o yo” escribe la joven, que explica que lo que más le sorprendió fue el diagnóstico final del especialista: “su conclusión a mi problema es que estoy mal follada, y que si no era yo la mal follada sería mi madre”.

Después de este episodio, el Servicio Murciano de Salud decidió abrir una investigación por la supuesta actitud del doctor. Siete meses después, en los que el médico ha seguido ejerciendo, las autoridades sanitarias han decidido sancionar al doctor Ramón Gallego Navarrete con dos años de suspensión de empleo y sueldo. No obstante esta decisión no está cerrada, ya que el especialista ha recurrido a la resolución de este último expediente.

