“Si no viene Franco, el pueblo se llamará Águeda de Pocholo”

Germán Florindo, alcalde pedáneo de Águeda (Salamanca),quiere que los restos del dictador Francisco Franco descansen en su pueblo. Su propuesta ha supuesto su salida inmediata del PSOE de Ciudad Rodrigo, municipio al que pertenece la pedanía de Águeda, desde donde califican la petición de Germán Florindo de “locura”.

Después de que el Congreso aprobara la propuesta para exhumar los huesos del dictador del Valle de Los Caídos, Germán Florindo no se lo pensó, y con el apoyo de la mayoría de sus vecinos de Águeda ideó un proyecto por el que según él, “se relanzará la economía y el turismo de nuestro pueblo. A nosotros no nos importa que descansen en Águeda los restos de Franco. Él fundó este pueblo y es parte de nuestra historia”.

Con el carnet socialista aún en la mano, el alcalde Florindo cuenta que desde entonces ha sufrido las presiones de sus compañeros para abandonar las filas socialistas: “Pedí la baja voluntaria ante la amenaza de que me abrieran un expediente disciplinario. Ahora que soy alcalde independiente, voy a seguir con la propuesta”. Y advierte: ”Ya nos hemos puesto en contacto con la familia Franco para ver si nos autorizan el traslado del cuerpo, y si sale adelante, ya no podrán hacer nada para impedirlo”.

Desde el imponente consistorio de Ciudad Rodrigo, a sólo dos kilómetros de Águeda, el alcalde socialista Juan Tomás cuenta a interviu que la decisión del gobierno pedáneo le pareció desde el principio una “broma de mal gusto”, explica el regidor desde su despacho. Pero la broma de Germán Florindo, hasta entonces compañero de partido, ha ido demasiado lejos: “Desde el PSOE de Ciudad Rodrigo nos tuvimos que poner serios. Llevamos varios años intentando cumplir con mucho esfuerzo la Ley de Memoria Histórica, una limpieza que nos ha costado una inversión fuerte”, explica Juan Tomás, que recuerda que “por esta zona todavía hay víctimas del franquismo enterradas en las cunetas. Los descendientes se han molestado mucho con esta propuesta del alcalde, que parece que se está tomando a cachondeo el tema”.

Guerra de alcaldes

El proyecto de Germán Florindo, ahora alcalde independiente, es inviable según señalan desde Ciudad Rodrigo. Aunque el alcalde ya no forme parte del PSOE, Águeda sigue siendo pedanía,“por lo tanto sus decisiones aún siguen dependiendo de Ciudad Rodrigo. Eso él lo sabe, –apunta Juan Tomás–, igual que sabe que traer los huesos de este señor de triste recuerdo es imposible. Lo hace por protagonismo, en un encuentro me llegó a decir que esto le hacía ser el alcalde más famoso de España”

El regidor de Ciudad Rodrigo asegura que la verdadera razón que ha conducido a Germán Florindo a revelarse contra su propio partido es “la subida de los impuestos de circulación. Desde hace poco tiempo, los de Águeda tienen que pagar lo mismo que los habitantes de Ciudad Rodrigo. Esta decisión no sentó bien a Germán”.

Desde Agueda, antes del Caudillo, el alcalde lo admite: “En parte tiene razón, es más, estoy pensando en denunciarles porque cogieron los datos de los vehículos de los vecinos de Águeda para subirnos los impuestos sin avisarnos antes. Eso es revelación de datos personales”.

Florindo sostiene que el gobierno de Ciudad Rodrigo tiene abandonada a su pedanía: “No hacen nada por nosotros, por eso traer los restos de Franco nos traería cierta independencia económica para el pueblo”. Además el alcalde pedáneo recuerda que sin su apoyo como concejal socialista en Ciudad Rodrigo, “en las próximas elecciones el PSOE perderá la alcaldía. Han conseguido el gobierno gracias al apoyo de Izquierda Unida, y tener un concejal menos, supondría la victoria del PP”.

Proyecto privado

La popularidad de Germán Florindo entre sus vecinos de Águeda es rotunda. Lleva ya más de cinco legislaturas seguidas a sus espaldas, desde 1995. “Yo no soy franquista, –repite el regidor de la pedanía– solo le dí voz a una idea del pueblo que me pareció muy buena. No solo sería enterrar a Franco en el pueblo, sino también hacer un museo histórico”. Un proyecto que supondría una inversión, pero el alcalde de Águeda también tiene solución para eso: “Me ha llamado mucha gente de todas partes de España para hacer aportaciones. Hasta una funeraria de Ciudad Rodrigo se ha ofrecido para trasladar gratuitamente los restos de Franco. Si vemos que el proyecto avanza, abriremos un número de cuenta para todos aquellos que quieran colaborar”.

A pesar de que la Ley de Memoria Histórica rebautizó en 2016 el nombre de la pedanía como Águeda, los carteles de bienvenida siguen con la nomenclatura antigua: Águeda del Caudillo. Fue en 1954 cuando el dictador, Francisco Franco, junto a su esposa Carmen Polo, fundó la pequeña localidad. “Yo tenía solo diez años”, recuerda Consuelo, una de las vecinas de Águeda.”Entonces vivía en Ciudad Rodrigo, pero vine con mis padres a Águeda a verlo. Diez años después me casé con un colono (nombre con el que se conocía a los nuevos habitantes), tuve mis hijitos y aquí sigo”, cuenta la mujer.

En la plaza del pueblo, frente a la Iglesia, se levanta una cruz blanca, “es una simulación a la del Valle de los Caídos”, explica Germán Florindo, que aclara que a los pies de la cruz “estaría la tumba de Franco” si finalmente se consigue el traslado de sus restos al pueblo.

La herencia de Franco

Varias personas se reúnen frente a la parroquia del pueblo, junto al ayuntamiento, mientras debaten sobre la polémica que ha revolucionado su pueblo: “¿Traer o no traer a Franco?”, se pregunta Cayetano, uno de los 104 vecinos de Águeda. “¡Que lo traigan! Vendría mucha gente a verlo, y esto daría dinero al pueblo.Yo no soy franquista, de hecho si viniera gente a armar follón, tanto de un bando como del otro, lo solucionaríamos rápido: se les tira al río”, bromea Cayetano junto a los demás vecinos.

“¡Todavía vivimos de Franco!”, exclama Agustino, mientras enseña una foto de su padre trabajando la tierra con dos bueyes. “Mi familia ha tenido y sigue teniendo trabajo gracias al caudillo. Cuando inauguró el pueblo, la gente venía aquí sin nada. Se les daba una casa, un terreno para trabajar y un par de vacas. Todo se iba pagando con el trabajo en la tierra y sobraba para vivir bien, incluso para pagar la universidad a los hijos. Esto ahora es impensable con los préstamos e hipotecas de los bancos”, apunta el vecino.

La casa rural de Agustino está en la calle principal del pueblo, la que antes se llamaba calle del Generalísimo y ahora se llama calle Mayor. “En ningún momento me preguntaron si quería que mi calle cambiara de nombre. Si quieren quitar todo lo que tenga que ver con Franco, que también quiten sus pantanos”, se queja. Sobre la propuesta de trasladar los huesos del dictador, Agustino lo tiene claro: “Apoyo al alcalde. Ya que nos han quitado al caudillo del nombre de nuestro pueblo, que nos traigan sus restos”. Consuelo, por el contrario, solo pide que “lo dejen ya descansar en paz al pobrecito”.

"La Pasionaria dijo: "Más vale condenar a 100 inocentes a que se absuelva a un solo franquista", y todavía hay calles a su nombre en España", interviene José, otro vecino de Águeda. "Nos cambiaron el nombre del pueblo sin preguntar, una decisión que a mi me ha costado dinero. Hay problemas más grandes. Mucha gente del pueblo se ha matado por el mal estado de las carreteras, que inviertan el dinero en eso", reclama el hombre.