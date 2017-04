Silicosis: condenados a asfixiarse

Reportajes / Artículos

El informe de la mutua Asepeyo lo deja claro en cada uno de los historiales médicos de los trabajadores: la silicosis en grado 1 que padecen requiere la “abstención de exposición a polvo de sílice”. Sin embargo, en unos días cuatro de los seis trabajadores de la empresa Alcorereña de Cocinas y Escaleras se pueden ver obligados a volver a su empleo. Los otros dos, con contratos temporales, no cobran baja ni tienen un puesto que les reclame. Son marmolistas, la mayoría no ha trabajado en otra cosa en toda su vida. A consecuencia de operar con aglomerado de cuarzo (material muy utilizado para fabricar encimeras de cocinas que se comercializa mundialmente bajo diferentes marcas: Silestone, Quarella, Compac, Caesarstone y otras) han contraído una enfermedad profesional pulmonar, crónica, incapacitante y hasta mortal.

Los tribunales médicos que cada uno de ellos ha pasado les han negado la incapacidad permanente parcial que les daría derecho a una pensión al no poder desempeñar su oficio por motivos de salud, aunque sí podrían trabajar en otros sectores. Tampoco les han dado la indemnización que les correspondería por haber enfermado en el desarrollo de su profesión. Han llevado sus casos a los tribunales y quieren denunciarlo públicamente para que se diga, alto y claro, que trabajar con este material es peligroso y causa muertes tempranas.

Roberto Estévez, de 34 años, entró a trabajar con 16 escasos en el sector del mármol como aprendiz, ha llegado a ser encargado de la empresa Alcoreña de Cocinas y Escaleras. Asegura que es lo único que sabe hacer, y lo confiesa con el pesar de saber que su salud ya no le permitirá continuar. Lleva 17 meses de baja, como sus cinco compañeros, que, como él, tienen silicosis en grado 1. El diagnóstico pesa sobre estos operarios como una losa. “Nos hacíamos reconocimiento médico cada año, con placas de tórax. Siempre salían bien, y de repente nos dicen que tenemos silicosis. Algo habíamos oído de casos en Cádiz, pero no sabíamos qué era esto ni que nos podía pasar”, explica Roberto Estévez.

Ni siquiera los médicos de la mutua sabían de ese mal, que solo se veía en las cuencas mineras del norte de España. “La empresa de prevención de riesgos laborales nos daba la información con cuentagotas. Nadie nos advirtió de los riesgos, ni fabricante, ni mutua, ni los de prevención ni inspectores…”, añade este encargado. Su capacidad pulmonar se ha reducido en un 40 por ciento; sabe que no hay cura para su mal y que, si vuelve a trabajar, empeorará rápida y fatalmente. El día 28 de mayo se le acaba la baja. “Si no se reincorporan, los despiden y ya no les reconocen los daños, como les ha ocurrido a dos compañeros que estaban como eventuales”, apunta Damián López de Vega, representante de los trabajadores. Como graduado social lleva la reclamación laboral de estos operarios. “Tengo el caso –añade– de una persona que es sordomuda que sabe que tiene silicosis y sigue trabajando porque le falta poco para jubilarse. Es muy duro”.

Mármol o paro

Sin incapacidad laboral, ni indemnización ni preparación para trabajar de otra cosa, saben que les será difícil colocarse. En El Viso del Alcor el paro alcanza al 27 por ciento de la población activa (en pueblos vecinos, como Utrera, llega hasta el 30 por ciento). “En el mármol hay trabajo, mucho, pero allí no vuelvo. Incluso sin exponerme al polvo es muy posible que la silicosis vaya a más. El neumólogo dijo que un alto porcentaje evoluciona a peor”, asume Roberto Estévez.

Familiares expuestos

Todos recuerdan cómo iban a almorzar con la ropa de trabajo, llevaban la misma mascarilla semanas enteras y la obviaban cuando era insoportable. Lo de trabajar envueltos en una nube de polvo, dicen, era lo habitual. Ahora, conscientes de las consecuencias, se llevan las manos a la cabeza. “Pero es tarde –dice Jonatan Navarro, el más joven de los seis–. Con 28 años y casi no puedo coger a mi hija pequeña en brazos, me ahogo al hacer cualquier esfuerzo o subir dos tramos de escalera. El neumólogo me dijo que tengo los pulmones de un hombre de 50 años; yo, que nunca he fumado. ¿Qué pasará cuando cumpla esa edad y respire como un anciano?”, se pregunta.

Él tiene el agravante de que era trabajador eventual: en el momento de detectarle la silicosis no estaba contratado, y la mutua se acoge a ello para no reconocerle la vinculación profesional, a pesar de haber estado diez años en el sector del mármol. “Me trataban de neumonía, venga antibióticos…, hasta que con el diagnóstico de un compañero insistí y me hicieron una biopsia y encontraron sílice en mis pulmones. El médico de la mutua me dijo: «Tienes silicosis, pero no te preocupes, no vuelvas más al mármol». Con mi novia embarazada de siete meses, ¡cómo no iba a preocuparme!”, añade.

No ha cobrado nada durante la baja. Explica que ha podido comer, pagar la hipoteca y mantener a su hija porque su pareja trabaja. “Si no, habría acabado desahuciado”, admite. El tribunal médico, el pasado 17 de abril, no le reconoció incapacidad. “Comentaba que me ahogaba, el médico respondía que hiciera ejercicio y que usara broncodilatadores; decía que me canso, y contestaba que no estoy para correr una maratón y que me pusiera a estudiar”, recuerda. | Sigue leyendo.