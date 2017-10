Sudán del Sur: horror y éxodo hacia ninguna parte

Reportajes / Artículos

Sudán del Sur, que en 2011 se separó de Sudán después de décadas de conflicto, lleva sumido desde diciembre de 2013 en una cruenta guerra civil que ya se ha cobrado más de 10.000 víctimas mortales. Además, más de dos millones de personas han tenido que abandonar sus casas para buscar refugio en otros países –la mitad de ellos solo en 2016– y otros dos millones se han visto desplazadas a otros puntos del interior del país. Hace seis años todo era alegría, más de un 98 por ciento de los sudaneses votó sí a la independencia. Sudán del Sur se convertía en el país más joven del mundo.

A pesar de poseer grandes yacimientos de petróleo, tras tantos años de continuas guerras (ahora internas y antes con sus vecinos del norte), Sudán del Sur es uno de los países menos desarrollados del mundo. La parte sur del ahora dividido y disputado Estado de Unidad, región natal de Riek Machar, vicepresidente de Sudán del Sur hasta 2013, se ha visto muy afectada por los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y opositoras. Y, una vez más, son los civiles los que sufren la violencia. La población no tiene acceso a los servicios básicos para sobrevivir y la comida y la asistencia sanitaria son casi inexistentes. Exceptuando la ayuda que logran hacer llegar las organizaciones humanitarias, no hay nada más.

Pueblos enteros han sido reducidos a cenizas y continuamente se reciben denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por los distintos grupos armados. En julio de 2016, tras unos meses de relativa calma, la población tuvo que huir de nuevo de lugares como Leer y Thonyor. Hasta Médicos Sin Fronteras (MSF) tuvo que evacuar a sus equipos internacionales. Solo hace un año pudo volver a la zona. A través de una red local de trabajadores de salud, promotores sanitarios y consejeros de salud para las mujeres, MSF pudo continuar prestando asistencia sanitaria, siguiendo a los desplazados allí donde quiera que se muevan.

Nyasunday (nombre ficticio), de 25 años, espera con sus cuatro hijos –de entre 1 y 9 años– a que le atienda la doctora Philippa Pett, de MSF, organización que trata in situ a más de 200 pacientes al día. “La guerra ha destruido nuestras casas y ahora estamos viviendo entre matorrales. Tenemos que escondernos constantemente por miedo a perder la vida. Mi marido está en Juba –la capital del país–y no puede volver, ya que la carretera no es segura. Me toca cuidar sola de mis hijos. Nos falta comida y estoy preocupada por el futuro. A menudo comemos nenúfares para mantenernos con vida. Esto no es vida para mis hijos”.

El aeropuerto internacional de Juba es el eje de la actividad humanitaria y el centro de operaciones de muchas organizaciones que tratan de llegar a la población.

En la aldea de Thaker solo se ven tukuls (casetas de barro), pero no personas. Fue escenario de escaramuzas entre diferentes grupos armados hace apenas unos meses. Es un lugar inhóspito y caluroso.

"Una vez estuve ocho horas en unos pantanos para esconderme de los francotiradores junto a otras personas. Cinco de ellos fueron alcanzados por las balas y murieron ahí mismo, justo al lado del lugar en el que estaba yo. Recuerdo la imagen de una mujer con un niño en brazos tratando de amamantarle. Ella no lograba aceptar que el niño había muerto. A pesar de las dificultades que entraña, amo mi trabajo", me decía hace un par de días James.