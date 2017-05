Reportajes / Artículos

Cuando habla, tiene las cosas claras y cuando se pone delante de la cámara, más. Ante el objetivo se ve una nueva mutación y la showoman –como le gusta definirse– sale: posturas provocativas sin ambages, piernas abiertas, escote generoso, corpiños –“que yo ya llevaba en los 70 y 80 y que luego han llevado todas”, apostilla–. El cuerpo, a su edad, de la que prefiere hablar como “esta franja horaria en la que estoy”, le permite exhibicionismos. Y es que se cuida y mucho. “Quien diga que la edad trae kilos, miente. ¡Mírame a mí!”. A renglón seguido apunta que come bien, le exaspera que le digan que para mantenerse así deja de comer. “Me enfada que me lo digan. La anorexia es un enfermedad muy fuerte y yo no estoy enferma. Cuido lo que como, soy crudívora, no bebo y no me drogo, y duermo entre diez y doce horas cada día del tirón”, apunta.

Explica que tiene unos valores férreos que ha mantenido en su carrera, como no hablar de su familia ni sus relaciones. “Me eduqué con ursulinas y me marcó. No es por vergüenza, creo que lo privado debe quedar para una”. Con esa actitud vuelve a dejar en suspense su amorío con un hombre conocido que nunca revelará.

Una productora discográfica que compró los derechos reedita ahora sus temas. El trabajo, The Sexadelic Disco-Funk Sound of incluye trece canciones de los años 70 y 80 y uno inédito de 2007, compuesto por ella. “La discográfica es la que decidido sacarlo, yo solo la ayudo en la promoción. Y si lo sacan es porque es un sonido totalmente vigente”, explica.

Dice que vive tranquila, retirada en su casa y con sus gatos. ¿No se aburre?

No. En absoluto. Antes vivía estresada. He vivido en hoteles durante treinta años de mi vida y cuando llegaba a casa, cuando actuaba en Madrid, estaba feliz. Estaba tanto de gira que ya no sabía dónde me despertaba, así que cuando había un hotel que me gustaba, iba siempre a ese y a la misma habitación, que hacía mía. De hecho, alguna la pagué tantas veces, hasta seis meses, que la podría haber comprado (ríe). Hasta mi gata siamesa, Flash, con la que viajé 17 años, reconocía ya las habitaciones. Reconocía su olor en ellas.

¿Su larga carrera le dio para vivir un retiro cómodo o sufre las estrecheces del mísero retiro de los artistas?

Yo no he tirado el dinero pero tampoco soy una miserable. El dinero se hizo redondo para que ruede. Las primeras monedas ya eran círculos perfectos para rodar. Si supiera el día exacto en que voy a morir, no dejaría ni un duro, ni un euro.

¿Cómo lleva lo de la muerte, es algo que le preocupe?

Es una cita ineludible, todos tenemos un día y una hora. Dentro de poco se podrá evitar. Mientras, a no ser que mueras de accidente o un mal grave, mueres con la enfermedad de la vejez y eso me mortifica.

¿Qué faceta con la que más se identifica, cantante, actriz, vedette…?

Ya entonces decía que era showoman. Las vedettes de las revistas iban con plumas… Yo solo saqué un penacho de plumas en un espectáculo, Machos. Los bailarines también salían con ellas, empezaban como muy masculinos y acababan macho-menos. Entonces ya hablaba de la masculinidad de otra forma.

¿Siempre ha luchado por los derechos de las mujeres, por la libertad para ser y amar como cada uno quiera?

Sí, hay cosas que ahora se ven muy normales pero que entonces no lo eran. Ha habido que luchar mucho y ha habido mucha gente que lo ha hecho como yo… Bueno, como yo no ha habido nadie (risas). Siempre he dicho que a una persona hay que juzgarla por su trabajo, no por a quién ama. Y a las mujeres no nos dejaban ser nada. Luché para que no pasaran de la tutela del padre a la del marido. Todos nos tenemos que expresar y tener cabida en este mundo. Hay tantas realidades como personas y eso hay que respetarlo.

¿Ha cambiado mucho España desde aquellos años?

Entonces se hacían las mismas cosas pero sin que nadie se enterara. Se marginaba todo lo diferente, gays, lesbianas… A la mujer no se le permitía nada. Al hombre, todo, que tuviera amantes y hasta les pusiera casa. Ahora, si una mujer quiere echar una cana al aire la va a echar y sin remordimientos. Eso ha habido que pelearlo, aunque muchos se olviden de ello y lo vean tan normal.

Fue muy provocativa. ¿Tuvo que aguantar muchas críticas?

Era una descarada y me decían que era inmoral y no era verdad. El inmoral es el que falta a su moral y yo no la tenía, era amoral (risas). Decir esto en el año 1976 era impensable.

Se la recuerda como Musa del la Transición o reina del destape, referente sexual… ¿Se ve reflejada en esos títulos?

Alguien tiene que serlo y yo me llevé todos los palos en aquellos años así que también tengo que llevarme los laureles. En cuanto al destape o las escenas de sexo, algunas, el 90 por ciento, decían que lo habían pasado mal al rodarlas, que lo hacían por exigencia del guión… ¡Qué triste! Yo siempre dije que lo haría mientras me divirtiera y así fue. Cuando ya no me lo pasaba bien, dejé de hacerlo.

¿Cómo le sienta que reediten su música?

Ha sido la discográfica (Espacial Discos/ Guerssen Records) la que tomó la decisión. Los LP se vendían en internet y se pagaba hasta 130 euros: así que hay interés y decidieron lanzarlo. A mí me llega como un regalo de cumpleaños, sale el día 2 de junio, dos semanas antes de mi aniversario. Aunque yo ya no cumplo años, acumulo juventud.

Está retirada del mundo del espectáculo… ¿Lo echa de menos?

Sigo componiendo música, algunas canciones las grabo yo y otras son para otros artistas. Solo la letra, que de instrumentos no toco ninguno… antes tocaba uno solo, pero ya ni eso (ríe con una risa pícara al insinuar que el sexo ya no le interesa, insinuación que repite a lo largo de la entrevista). He grabado un disco de boleros y de ellos uno se incluye en esta lanzamiento, Tócame. Esta música está totalmente vigente. En la década de los 70 fue la mejor década para la música, hay músicos impresionantes que siguen en boga… David Bowie y otros muchos.

Usted fue muy polifacética. ¿Con qué faceta se siente más identificada?

He cantado y grabado mucho pero no he sido solo cantante (como Marta Sánchez, Mecano…). He hecho radio, televisión, cines, shows en directo… y me sorprendió que, precisamente, quisieran rescatarme como cantante.