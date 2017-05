Tras el cáncer, la miseria

Reportajes / Artículos

Mercedes apenas puede asearse o hacer las tareas del hogar, pero la Seguridad Social la considera “apta” para trabajar. A sus 49 años, esta gallega, separada y con dos hijos a su cargo, ha sobrevivido al cáncer, a una mastectomía doble, a ocho operaciones –la novena será el jueves 11 de mayo– y a la pérdida de su trabajo a consecuencia de la enfermedad. Ha podido con todo, pero Mercedes Valverde no tiene fuerzas para luchar contra “el abandono” de la Administración. “Banalizan la enfermedad y nos desahucian. No nos pueden tirar al cubo de la basura”, denuncia.

A pesar de su pésimo estado de salud, Valverde –que era gerente en una empresa de instalaciones eléctricas cuando le detectaron cáncer de mama, en 2008– necesita trabajar “de lo que sea”, aunque al salir del trabajo vaya “directamente a urgencias”. Y todo porque en febrero de 2014 el Instituto de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le retiró la prestación por incapacidad laboral aduciendo que no tenía “reducciones anatómicas o funcionales que disminuyeran su capacidad laboral”, así que podía continuar con su profesión.

Tras 21 años cotizando a la Seguridad Social, Valverde solo percibe una ayuda familiar mensual de 426 euros del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) por cargas familiares. Con ese dinero, Mercedes debe pagar los 300 euros de hipoteca, el agua, la luz, la comida, los estudios de sus hijos, sus medicinas… “Es imposible cubrir gastos, por eso tengo que trabajar, aunque me deje la vida en ello”, dice.

sin dinero y con estrés

“Los médicos me dicen que no me estrese para que el cáncer no reaparezca, pero ¿cómo no me voy a estresar –se desespera– si no sé cómo llegar a fin de mes?”. Y añade: “¿Cómo no me voy a estresar si desde que me dieron el alta médica, en enero de 2012, he tenido siete trabajos y de todos me echan o no me renuevan porque no soy productiva por culpa de mis dolores, mi pérdida de memoria y el tremendo cansancio que me provoca la medicación?”.

Esta coruñesa denuncia el “castigo” que la Administración y la sociedad dan a los enfermos de cáncer. “Si cuando buscas trabajo sospechan o saben que has tenido cáncer, ya no te quieren. Y lo entiendo. No nos contratan por miedo a la recidiva y porque saben que faltaremos para ir a las revisiones médicas”. Ni trabajo, ni pensiones, ni seguros médicos privados ni créditos hipotecarios… Nadie los quiere.

El último puesto laboral de Mercedes fue de recepcionista: “Debía estar ocho horas sentada. El dolor era tan grande que no podía concentrarme; aguanté quince días”. Un mes antes, trabajó en una fábrica de empaquetado de pulpo. “Sabía que no debía y no podía. Llegue a las diez de la mañana a la cinta y estuve siete horas y veinte minutos de pie y cargando cajas”, explica. Al terminar, fue directamente a urgencias. “No podía moverme, tenía el brazo izquierdo completamente hinchado. Sé que los trabajos retrasan mi recuperación, pero no me queda más remedio que aceptarlos para llevar dinero a casa”, declara.

Su hija Maianca, de 21 años, estudiante de Educación Social, la cuida desde que tenía once. “Me ducha, me lava la cabeza, me hace las curas…; mi hijo pequeño me prepara la cena si me ve cansada… Demasiadas cosas para unos niños”, dice Mercedes. Maianca, que trabaja por las tardes para colaborar en la economía familiar, sabe que no debería animar a su madre en la búsqueda de trabajo, pero lo hace porque conoce la necesidad de Mercedes de sentirse útil. “Por desgracia, después de cada uno de esos trabajos, mi madre pasa días muy muy malos”, dice la joven. “El del pulpo fue horroroso para ella”, recuerda. Su hermano Johannes, de 13 años –adoptado por Mercedes siendo un bebé–, destaca: “Es increíble lo que una persona llega a hacer. Mi madre está destrozada física y mentalmente y, aun así, trabaja y atiende todo. Es admirable”.

Norir en una esquina

Mercedes llora porque ya no tiene fuerzas para seguir luchando. “¿Qué quieren, que me vaya a una esquina a morir?”, dice con voz queda. Como Mercedes, al menos un millar de enfermos de cáncer están obligados a trabajar sufriendo los efectos secundarios de sus tratamientos. Entre otros, esos efectos son: gran cansancio que no desaparece durmiendo, dolores músculo-esqueléticos y problemas oculares, gastrointestinales, del sistema nervioso y psiquiátricos. Algunos recurren ante el INSS y ante la Justicia para conseguir la prestación por incapacidad laboral. No hay datos sobre el porcentaje de solicitudes denegadas ni de cuántas están judicializadas. | Sigue leyendo.