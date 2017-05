Un guardia civil en los banquillos

Reportajes / Artículos

Un partido de fútbol sala entre guardias civiles y amigos puede acabar con un agente en la cárcel. Su sargento le acusa de amenazarle en medio de la cancha diciéndole: "Te voy a partir las piernas". El guardia asegura que su superior escuchó desde la portería una conversación de banquillo que " no tenía nada que ver con él". El agente fue sancionado con 5 días sin sueldo y se ha sentado en un banquillo militar que le puede condenar hasta a un año de prisión.

No quiere revelar su nombre y es guardia civil del Destacamento de Tráfico de Verín (Ourense). Desde la grada del pabellón de deportes de esa localidad escucha las órdenes de un árbitro, que más que mediar, enseña a jugar a un grupo de niños. En esa cancha donde se celebra un torneo infantil comenzó, recuerda, su particular vía crucis.

Este guardia civil, con 27 años de servicio, los 12 últimos en Verín, está a la espera de una sentencia que podría llevarle diez meses a prisión, si se cumple la petición de la fiscalía. Su jefe directo, un sargento, le acusa de haberle amenazado con “partirle las piernas” en un partido entre colegas. El juez togado militar de A Coruña decidirá su futuro.

Todo ocurrió la tarde del 29 de septiembre de 2014. El guardia civil, padre de dos hijos, se calzó las zapatillas dispuesto a divertirse un rato. “Teníamos un grupo de Whatsapp en el que había unas 40 personas y quedábamos un par de veces por semana para jugar al fútbol sala”, recuerda uno de los integrantes. Esa tarde acudieron 13 jugadores entre guardias civiles y amigos y se dividieron en tres equipos. Dos jugadores rotaban para completar las cinco personas necesarias en cada equipo. El que antes marcaba dos goles continuaba en el campo y el equipo que perdía se iba al banquillo. Así, hasta completar una hora, tiempo que habían alquilado el pabellón. Aunque no había perdedores ni ganadores, el guardia civil salió derrotado.

Tensión en la cancha

“Perdimos por mi culpa”, recuerda el guardia. Al sentarse en la banda, decepcionado, un compañero de equipo le recriminó: “¡Joder, entra más fuerte!”, y él contestó: “Pero ¿qué quieres?, ¿que le rompa las piernas o qué?”. El sargento, que en ese momento jugaba de portero, lo oyó, consideró que se dirigía a él y “lo mandó callar dos o tres veces”, cuenta un testigo. Después, todos recogieron y abandonaron el pabellón sin más incidentes.

Dos días después comenzaron los problemas para el agente. El primero, una sanción disciplinaria apoyada por la versión de dos testigos que “no estaban presentes cuando ocurrió todo y que dicen que hubo amenazas e insultos” contra el sargento, según sostienen desde la Unión de Guardias Civiles, una asociación a la que pertenece el guardia civil y que le está apoyando en este trance. “Ya me sancionaron con cinco días sin trabajo y sueldo. Ahora no entiendo esto, ya cumplí”, lamenta. Como el guardia civil creyó que los testigos habían mentido, llevó su protesta al juzgado militar: “Consideramos que los testigos estaban faltando a la verdad al abrir un expediente sancionador. Lo recurrimos al togado militar y, lejos de enjuiciarlos, revisa el asunto y actúa de oficio abriendo diligencias contra el guardia civil”, explica Miguel Gómez, abogado de la asociación. El recurso quedó cerrado, pero este guardia de tráfico ya ha tenido que declarar en cuatro ocasiones por lo sucedido aquella tarde.

Al contrario que aquellos dos testigos, los 13 restantes niegan que hubiera insultos ni ningún tipo de agresión en el partido: “El guardia se acercó a la portería a hablar con el sargento, pero no discutieron. Hubo gente que ni se enteró de que el guardia se levantaba del banquillo”, recuerda uno de ellos. “Con las pruebas que hay, debería ser absuelto”, defiende su abogado, y añade: “Todos los testigos dicen que no hubo insulto ni agresión. Si le condenan, es que no hay justicia”.

El agente acusado aún no se explica lo ocurrido. Está preocupado por su familia: “Tengo mujer y dos hijos y mis padres son mayores. Si me trasladan, ¿cómo veo yo a mi familia? También tengo miedo a perder mi empleo”.

En el polideportivo, a 60 kilómetros de la ciudad de Ourense, continúan los juegos. Algunos padres llevan a sus hijos a actividades extraescolares, y los balones y chalecos de colores ponen color al lugar donde el guardia civil jugó su último partido. Después de lo ocurrido, el grupo de Whatsapp se disolvió y no hubo más fútbol entre amigos. El agente no se explica cómo el incidente ha podido llegar tan lejos: "Siempre he tenido buena relación con el sargento, llevamos juntos prácticamente desde que empecé en el cuerpo".