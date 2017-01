Un pufo de película

Reportajes / Artículos

El Gobierno de Cantabria reclama 1,15 millones de euros a la productora de una película que no se ha estrenado.

El Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) avaló en 2012 con 1,15 millones de euros la película Cuervos, una cinta del director sevillano Raúl Romera, con Asunción Balaguer, Marta Serrano y Fernando Ramallo de protagonistas, que no se ha estrenado. El actual Gobierno de Miguel Ángel Revilla prepara una demanda por posible estafa a la productora North Cinema Entertainment. El productor ejecutivo del filme, Emilio Ruiz Barrachina, figura como avalista subsidiario del crédito, concedido cuando gobernaba el PP.

El anterior Gobierno cántabro, presidido por el popular Ignacio Diego, se propuso potenciar los valores paisajísticos y turísticos de la comunidad autónoma subvencionando distintos proyectos cinematográficos. Dentro de esa política, el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) avaló en 2012 el rodaje de una película que en principio iba a contar con un guión de Gonzalo Suárez y que se titularía El hombre colgado. El aval se sustanció con una primera entrega de 700.000 euros, y más tarde con una ampliación de 450.000 euros a la productora North Cinema Entertainment, cuyo responsable era José Manuel Castro Piedrafita y que tenía como socio al escritor, director y productor Emilio Ruiz Barrachina, quien llegó a ser por un tiempo administrador único de la misma. “El último responsable, que yo sepa, fue Jacques Schnieper, recientemente fallecido, que intentó arreglar los desaguisados de esta y otras empresas”, dice Barrachina.

Durante meses se buscaron localizaciones para el filme. Incluso se apalabró, según afirma Barrachina, que Televisión Española “colaborase en la película, para lo que presupuestó 800.000 euros. Pero el proyecto de Suárez se disparó de costes y no se llegó a un acuerdo con él”.

Tras descartar este primer proyecto, los beneficiarios del aval, que aún contaban con ser subvencionados por el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) contactaron con el guionista cántabro Alberto Lavín. Le pusieron tres condiciones: que escribiera un nuevo guión, titulado igual que el primero para no perder la subvención, que se rodara antes de acabar 2103 y que la trama se desarrollase en la finca Marqués de Valdecilla, en el término de Solares (Medio Cudeyo, Cantabria), tal como habían acordado con los responsables del Gobierno cántabro. “Les presenté un guión que redacté en dos semanas de locura para cumplir el plazo impuesto. Pero no volví a saber nada de ellos. Puede que no les interesase el nivel de calidad que exigía”, dice Lavín.

Al final, la productora contrató al arquitecto y director sevillano Raúl Romera para rodar, con guión suyo, el thrillerCuervos. Ya no parecía importar tanto el título de la película. Ni el plazo que le dieron a Lavín. El rodaje, en marzo de 2014, duró poco más de tres semanas y, según asegura el actor Fernando Ramallo, “el presupuesto con el que se contó debía rondar los cincuenta mil euros. Llevo muchos años en esto y sé cuándo hay dinero y cuándo no. Yo mismo me compré la ropa con la que aparezco en la película”.

Ramallo es uno de los protagonistas del filme, junto a Marta Serrano y Asunción Balaguer, la viuda de Paco Rabal. En una carta dirigida el pasado 17 de julio al actual presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, Serrano y varios actores más piden explicaciones sobre qué ocurrió con el aval público de la película. "Desde la productora se apuntó que había muy poco dinero para su realización (50.000 euros) y por ello aceptamos unas condiciones económicas muy por debajo de las que estipula el convenio", se lee en el escrito. Como actriz principal cobró 700 euros brutos. Pero su sorpresa fue cuando recibió posteriormente una carta de la Seguridad Social en la que aparecía que había percibido una retribución de 4.437 euros. Hizo las reclamaciones oportunas, pero fue en balde.